Понедельник, 12 Сентября 2022 15:24

АрмИнфо. Это Национальное Собрание стало и останется в истории самым позорным созывом новой независимой Армении, парламентом, где благодаря правящему большинству напрочь отсутствуют государственные и национальные интересы.

Об этом 12 сентября в ходе дискуссии на тему "Реальная повестка дня Армении", организованной оппозиционными фракциями "Армения" и "Честь имею" заявил депутат фракции "Армения" НС Ишхан Сагателян.

Оппозиционер в этом ключе констатировал, что казалось бы, что этот созыв должен был отличаться от предыдущих большей прогосударственностью и попытками вывести страну из того кризиса, в котором она оказалась вследствие азербайджанской агрессии, но на деле пока политические силы обеспокоенные судьбой страны пытаются найти пути выхода из ситуации, в Национальном собрании, превращенном в цирк

- продолжается шоу.

Говоря о решении оппозиционных сил не участвовать в работе парламента, Сагателян подчеркнул, что реальная и первичная повестка дня Армении - обеспечение безопасности Армении и Арцаха, что требует установления национально-государственного курса.

"Мы получили мандат от наших граждан на защиту именно этой повестки. Власти дня РА и примыкающее к нему большинство Национального Собрания не обслуживают эту повестку, они работают над тем, чтобы создать новые угрозы для нас. Сегодня в парламенте Армении присутствует всё, кроме защиты интересов Армении и Арцаха", - сказал он.

Вместе с тем он обвинил действующие власти страны в нежелании осудить так называемую "Шушинскую декларацию", подписанную между Азербайджаном и Турцией в прошлом году, и в отказе правящего большинства участвовать в инициированном оппозиционными фракциями заседании, на котором должно было быть принято заявление о красных линиях Армении, в частности должно было быть объявлено, что Арцах никогда не может быть в составе Азербайджана.

"Значит, их следует оставить в покое в их выборе служить целям врага. Международное сообщество должно увидеть и понять, что армянский народ является хозяином своей Родины, и "Гражданский договор" одинок в деле продажи Арцаха. Мы должны не только перевернуть эту позорную страницу, но и открыть для народа новую страницу подъема и возрождения. Мы уверены, что есть потенциал для построения качественно нового государства в РА, Арцахе, Диаспоре", - сказал Сагателян.

По его заверению, у оппозиции есть представление о том, в каком направлении должен двигаться армянский корабль в этом бушующем море, однако ему нужен новый капитан. Оппозиционер заверил, что даже попутный ветер не спасет Армения с таким капитаном.

"Следовательно, нам нужен новый капитан и новое направление. Поэтому выходом из создавшейся ситуации продолжает оставаться формирование нового правительства, представление и реализация плана спасения в соответствии с вызовами безопасности Армении", - подчеркнул оппозиционер, добавив, что инициируя такой формат дискуссий, они преследовали одну высокую цель: объединить все дееспособные силы армянского народа и ответственно говорить о реальных повестках дня РА, проблемах и возможностях их преодоления, создать общественные институты, способные взять на себя ответственность и вести людей через это трудное время.

Отметим, что оппозиционные фракции "Армения" и "Честь имею" инициировали двухдневные обсуждения в Ереване, посвященные реальным вызовам страны.