Понедельник, 12 Сентября 2022 12:36

АрмИнфо.Азербайджан в очередной раз начал подготовку к провокации на границе. Подобного мнения придерживается посол Республики Армения по особым поручениям Эдмон Марукян.

Так, на своей странице в Фейсбук, касаясь последних процессов на передовой, Марукян обратил внимание, что в течение последней недели Минобороны Азербайджана почти каждый день распространяет ложные заявления, будто бы армянские ВС открывали огонь на разных участках линии соприкосновения, а после предпринятых ими шагов, огонь был прекращен.

Естественно, продолжил он, соответствующие оборонные ведомства армянской стороны опровергают эти слухи, отмечая, что ни одно воинское звено не открывало огонь в направлении Азербайджана.

"Многие спрашивают, почему Азербайджан организует и последовательно осуществляет эту дезинформацию. Все мы знаем, что когда Азербайджан планирует очередную пограничную провокацию, то перед ее реализацией организует лживую базу ее информационной легитимации.

Все акторы международного сообщества, заинтересованные в армяно-азербайджанском мирном процессе и урегулировании нагорно-карабахского конфликта, должны очень внимательно следить и четко осознавать, что Азербайджан в очередной раз начал подготовительный процесс провокации", - написал он, выразив убеждение, что в сложившейся ситуации целенаправленный международный ответ может предотвратить подготовку этой новой провокации.

Напомним, что с начала сентября оборонное ведомство Азербайджана в ежедневном режиме сообщает о провокациях на передовой с армянской стороны. А оборонное ведомство Армении опровергает информацию противника. Добавим также, что на прошлой неделе от пули противника на передовой погиб солдат срочной службы ВС РА.