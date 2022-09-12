Понедельник, 12 Сентября 2022 11:51

АрмИнфо. Армянское оборонное ведомство продолжает опровергать заявления противника.

Так, в заявлении МО РА, в частности, говорится: "Минобороны Азербайджана вновь распространило дезинформацию. Вечером 11 сентября подразделения ВС РА не открывали огонь в направлении азербайджанских позиций, расположенных в восточной части армяно-азербайджанской приграничной зоны.

Ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильная и находится под полным контролем ВС РА".

Отметим, что ВС АР вот уже две недели распространяют информацию подобного характера. Под предлогом нарушения режима прекращения огня противник на прошлой неделе убил армянского срочника. Эксперты считают, что подобными заявлениями противник готовит почву для начала очередной агрессии против Армении.