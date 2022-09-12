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АрмИнфо. Армянское оборонное ведомство продолжает опровергать заявления противника.
Так, в заявлении МО РА, в частности, говорится: "Минобороны Азербайджана вновь распространило дезинформацию. Вечером 11 сентября подразделения ВС РА не открывали огонь в направлении азербайджанских позиций, расположенных в восточной части армяно-азербайджанской приграничной зоны.
Ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильная и находится под полным контролем ВС РА".
Отметим, что ВС АР вот уже две недели распространяют информацию подобного характера. Под предлогом нарушения режима прекращения огня противник на прошлой неделе убил армянского срочника. Эксперты считают, что подобными заявлениями противник готовит почву для начала очередной агрессии против Армении.
|Посол по особым поручениям: Азербайджан в очередной раз начал подготовку к провокации на границе
|Армянское оборонное ведомство продолжает опровергать заявления противника
|Армия обороны Арцаха опровергла дезинформацию противника
|Консервативная партия прекращает свое участие в организуемых Пашиняном ежемесячных встречах c внепарламентскими силами
|США выделят $2 млн на операции по разминированию территорий Нагорного Карабаха
|За неделю в Армении зарегистрировано 2575 новых случаев заражения коронавирусом
|Спецпредставитель генсека НАТО отреагировал на передачу Азербайджаном Армении пяти военнопленных
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|Ховаев в Баку: возможна реанимация МГ ОБСЕ
|Оппозиционная фракция <Армения> обвинила парламентское большинство в нарушении Конституции и объявило о дальнейшем бойкоте работы парламента
|Глава МИД Армении и американский сопредседатель МГ ОБСЕ обсудили пути урегулирования карабахского конфликта
|Вопросы антинаркотической деятельности ОДКБ обсуждены в Ереване
|Кончина королевы - это большая боль для всего мирового сообщества: Пашинян выразил соболезнования Элизабет Трасс
|Армения примет участие в заседании ШОС в Самарканде
|Назначен новый глава турецкого контингента совместного российско-турецкого мониторингового центра
|Министр иностранных дел Армении принял регионального директора по Евразии МРИ
|Всемирный совет церквей осудил преступления Азербайджана против армян Арцаха
|Минобороны РА: Азербайджан продолжает распространять дезинформацию
|Азербайджан вернул армянской стороне пятерых военнопленных
|Пашинян признал наличие угроз для Армении в процессе демаркации и делимитации границы
|Пашинян заверяет: Открытие дороги по территории Армении не несет угрозы для РА
|Открытие региональных коммуникаций выгодно Армении: утверждает Пашинян
|На брюссельской встрече Армении и Азербайджану не удалось зафиксировать общие позиции по самым важным для армянской стороны вопросам
|Show must go on: В Ереване состоялся космический концерт в рамках STARMUS VI
|Глава МО Армении и замминистра обороны США договорились углублять двустороннее сотрудничество в оборонной сфере
|Генпрокуратура подтвердила: Зять третьего президента Армении уже два месяца как не состоит в розыске по линии Интерпола
|США рекомендуют своим гражданам в Армении воздерживаться от использования российских авиаперевозчиков при путешествиях
|Филип Рикер отдал дань уважения памяти жертв Геноцида армян
|4.676.836 драмов центру психологической реабилитации «Реабилитационный город Героев»: следующий бенефициар "Силы драма" - фонд "4090"
|В Европарламенте состоялась конференция "Война 2020 года и права человека в Арцахе"
|Народным инспекторам станет проще фиксировать нарушения ПДД
|Координатор Движения сопротивления 14 сентября отправится в Ливан
|В Кремле пока нет подтверждений о готовящемся визите Путина в Армению
|Готовят ли власти Армении почву для сдачи Арцаха Азербайджану?
|Минобороны Армении обвинило противника в обстреле армянских позиций
|В Париже вышла в свет работа "Нагорный Карабах: черная книга", посвященная азербайджано-турецкого агрессии против Арцаха
|Комитет по правам человека ООН подчеркнул незаконность уголовного преследования блогера Лапшина за посещение Нагорного Карабаха
|Филипп Рикер уже в Ереване
|Армения приглашена на первое заседание европейского политического сообщества
|Посол: Япония рассматривает Армению как важного партнера
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
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|По версии Numbeo Армения заняла 72 место по стоимости обучения в международной начальной школе
|Тигран Абрамян рассказал о препятствиях, создаваемых действующей властью, при посещении им боевых позиций
|Прогноз: США на данном этапе в вопросе Арцаха не активизируются
|Прогноз: Перспектив для мира между Арменией и Азербайджаном нет
|В смысле обеспечения безопасности в Карабахе есть нюансы, которые было бы очень кстати обсудить: Пашинян Путину
|Путин заявил о постоянном контакте с Пашиняном по вопросу обеспечения безопасности вокруг Нагорного Карабаха
|МО РА: ВС Армении не открывали огонь по азербайджанской гражданской землеройной технике
|Пашинян надеется на налаживание отношений между Турцией и Арменией при поддержке России
|Безвизовые поездки граждан Армении и Беларуси будут упорядочены
|В Армении пройдут курсы русского языка от Елизаветы Хамраевой
|Программа восстановления монастырского комплекса Амарас находится на завершающем этапе
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