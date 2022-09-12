Понедельник, 12 Сентября 2022 11:48

АрмИнфо.Консервативная партия заявляет, что прекращает свое участие в организуемых по инициативе премьер-министра Пашиняна ежемесячных встречах внепарламентских сил, так как эта платформа не доказала, что способствует укреплению суверенитета Республики Армения. Об этом говорится в заявлении партии, поступившем в АрмИнфо.

В то же время Консервативная партия информирует политическое сообщество о том, что открыта для предложений о сотрудничестве.

В свою очередь, Консервативная партия инициирует встречи и консультации с политическими силами, чтобы урегулировать отношения с партиями, выступающими за независимость, и подписать хартию партнерства.

Напомним, что последнее заседание консультативной встречи по сотрудничеству с внепарламентскими политическими силами состоялось 27 августа. Во встрече приняли участие председатель партии "Республика" Арам Саргсян, председатель Христианско- демократической партии Армении Левон Ширинян, председатель партии "Единая Родина" Мгер Тертерян, председатель партии "Суверенная Армения" Давид Санасарян, председатель армянского отделения Социал-демократической партии Гнчакян Седрак Ачемян и председатель партии "Сила Родины" Тигран Арзаканцян.