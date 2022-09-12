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АрмИнфо. В период с 5 по 11 сентября в Армении было проведено 7 446 тестов на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 2 575 человек (недельный рост на 10,6%), выздоровело - 2 172 (рост на 6,3%), скончалось - 7 (как и неделей ранее).
Согласно сообщению Министерства здравоохранения, фактическое лечение получает 3 410 пациентов, что выше недельного показателя на 13,1%.
В общей сложности, в стране было проведено 3 198 646 тестов, из коих было выявлено 439 302 случая заражения, число выздоровевших достигло 425 531, летальных исходов - 8 669.
При этом, за последнюю неделю полностью вакцинировалось от коронавируса 1 023 452 человека, что на 0,1% выше показателя недельной давности.
Согласно источнику, по положению на 12 сентября с.г. в общей сложности в стране получили 2 249 396 доз антиковидной вакцины, из коих первым компонентом вакцинировалось1 147 288 человек. Число ревакцинированных граждан за последнюю неделю выросло на 1,7%, достигнув 73 385.
Напомним, что на сегодняшний день в Армении без каких-либо ограничений доступны антиковидные препараты российского производства (Спутник V), британо-шведского (AstraZeneca), китайского (Коронавак и Синофарм), Phizer (американского производства) и <Спайквакс> производства американской компании Moderna.
|Посол по особым поручениям: Азербайджан в очередной раз начал подготовку к провокации на границе
|Армянское оборонное ведомство продолжает опровергать заявления противника
|Армия обороны Арцаха опровергла дезинформацию противника
|Консервативная партия прекращает свое участие в организуемых Пашиняном ежемесячных встречах c внепарламентскими силами
|США выделят $2 млн на операции по разминированию территорий Нагорного Карабаха
|За неделю в Армении зарегистрировано 2575 новых случаев заражения коронавирусом
|Спецпредставитель генсека НАТО отреагировал на передачу Азербайджаном Армении пяти военнопленных
|Армения заняла 85-ое место в индексе человеческого развития ООН, расположившись между Перу и Мексикой
|Опрос IRI показывает неготовность армянского населения к нормализации отношений с Турцией и негативное отношение к западным санкциям в отношении России
|IRI: Большинство респондентов в Армении обеспокоенны национальной безопасностью страны
|МИД: Франция продолжит оказывать поддержку в решении гуманитарных вопросов между Ереваном и Баку
|Рубен Варданян убежден: его переезд в Арцах нарушил планы Азербайджана
|В Ереване для специалистов киноиндустрии пройдет мастер-класс с участием Ильи Томашевича
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Об адмирале флота Исакове вспомнили документалисты
|Ховаев в Баку: возможна реанимация МГ ОБСЕ
|Оппозиционная фракция <Армения> обвинила парламентское большинство в нарушении Конституции и объявило о дальнейшем бойкоте работы парламента
|Глава МИД Армении и американский сопредседатель МГ ОБСЕ обсудили пути урегулирования карабахского конфликта
|Вопросы антинаркотической деятельности ОДКБ обсуждены в Ереване
|Кончина королевы - это большая боль для всего мирового сообщества: Пашинян выразил соболезнования Элизабет Трасс
|Армения примет участие в заседании ШОС в Самарканде
|Назначен новый глава турецкого контингента совместного российско-турецкого мониторингового центра
|Министр иностранных дел Армении принял регионального директора по Евразии МРИ
|Всемирный совет церквей осудил преступления Азербайджана против армян Арцаха
|Минобороны РА: Азербайджан продолжает распространять дезинформацию
|Азербайджан вернул армянской стороне пятерых военнопленных
|Пашинян признал наличие угроз для Армении в процессе демаркации и делимитации границы
|Пашинян заверяет: Открытие дороги по территории Армении не несет угрозы для РА
|Открытие региональных коммуникаций выгодно Армении: утверждает Пашинян
|На брюссельской встрече Армении и Азербайджану не удалось зафиксировать общие позиции по самым важным для армянской стороны вопросам
|Show must go on: В Ереване состоялся космический концерт в рамках STARMUS VI
|Глава МО Армении и замминистра обороны США договорились углублять двустороннее сотрудничество в оборонной сфере
|Генпрокуратура подтвердила: Зять третьего президента Армении уже два месяца как не состоит в розыске по линии Интерпола
|США рекомендуют своим гражданам в Армении воздерживаться от использования российских авиаперевозчиков при путешествиях
|Филип Рикер отдал дань уважения памяти жертв Геноцида армян
|4.676.836 драмов центру психологической реабилитации «Реабилитационный город Героев»: следующий бенефициар "Силы драма" - фонд "4090"
|В Европарламенте состоялась конференция "Война 2020 года и права человека в Арцахе"
|Народным инспекторам станет проще фиксировать нарушения ПДД
|Координатор Движения сопротивления 14 сентября отправится в Ливан
|В Кремле пока нет подтверждений о готовящемся визите Путина в Армению
|Готовят ли власти Армении почву для сдачи Арцаха Азербайджану?
|Минобороны Армении обвинило противника в обстреле армянских позиций
|В Париже вышла в свет работа "Нагорный Карабах: черная книга", посвященная азербайджано-турецкого агрессии против Арцаха
|Комитет по правам человека ООН подчеркнул незаконность уголовного преследования блогера Лапшина за посещение Нагорного Карабаха
|Филипп Рикер уже в Ереване
|Армения приглашена на первое заседание европейского политического сообщества
|Посол: Япония рассматривает Армению как важного партнера
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Starmus погостит в Гюмри
|По версии Numbeo Армения заняла 72 место по стоимости обучения в международной начальной школе
|Тигран Абрамян рассказал о препятствиях, создаваемых действующей властью, при посещении им боевых позиций
|Прогноз: США на данном этапе в вопросе Арцаха не активизируются
|Прогноз: Перспектив для мира между Арменией и Азербайджаном нет
|В смысле обеспечения безопасности в Карабахе есть нюансы, которые было бы очень кстати обсудить: Пашинян Путину
|Путин заявил о постоянном контакте с Пашиняном по вопросу обеспечения безопасности вокруг Нагорного Карабаха
|МО РА: ВС Армении не открывали огонь по азербайджанской гражданской землеройной технике
|Пашинян надеется на налаживание отношений между Турцией и Арменией при поддержке России
|Безвизовые поездки граждан Армении и Беларуси будут упорядочены
|В Армении пройдут курсы русского языка от Елизаветы Хамраевой
|Программа восстановления монастырского комплекса Амарас находится на завершающем этапе
|Читать больше
|Прогноз: США на данном этапе в вопросе Арцаха не активизируются
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