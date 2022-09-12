Понедельник, 12 Сентября 2022 11:47

АрмИнфо. В период с 5 по 11 сентября в Армении было проведено 7 446 тестов на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 2 575 человек (недельный рост на 10,6%), выздоровело - 2 172 (рост на 6,3%), скончалось - 7 (как и неделей ранее).

Согласно сообщению Министерства здравоохранения, фактическое лечение получает 3 410 пациентов, что выше недельного показателя на 13,1%.

В общей сложности, в стране было проведено 3 198 646 тестов, из коих было выявлено 439 302 случая заражения, число выздоровевших достигло 425 531, летальных исходов - 8 669.

При этом, за последнюю неделю полностью вакцинировалось от коронавируса 1 023 452 человека, что на 0,1% выше показателя недельной давности.

Согласно источнику, по положению на 12 сентября с.г. в общей сложности в стране получили 2 249 396 доз антиковидной вакцины, из коих первым компонентом вакцинировалось1 147 288 человек. Число ревакцинированных граждан за последнюю неделю выросло на 1,7%, достигнув 73 385.

Напомним, что на сегодняшний день в Армении без каких-либо ограничений доступны антиковидные препараты российского производства (Спутник V), британо-шведского (AstraZeneca), китайского (Коронавак и Синофарм), Phizer (американского производства) и <Спайквакс> производства американской компании Moderna.