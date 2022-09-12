Понедельник, 12 Сентября 2022 11:45

АрмИнфо.Армения заняла 85-ое место из 191 страны в индексе человеческого развития, расположившись между Перу и Мексикой. Об этом говорится в новом докладе Программы развития ООН.

Согласно последним исследованиям ООН, во всем мире продолжительность жизни и доходы людей снижаются.

По словам авторов индекса, глобальная тенденция ухудшения уровня человеческого развития наблюдается впервые с момента публикации первого отчета. По данным доклада, впервые за 32 года, в течение которых Программа развития ООН рассчитывает индекс человеческого развития, измеряющий показатели здоровья, образования и уровня жизни населения стран, его значения снижаются во всём мире уже два года подряд. Показатели человеческого развития упали до уровня 2016 года, что свело на нет большую часть прогресса в достижении целей в области устойчивого развития.

Падение является практически повсеместным, поскольку более 90% стран зафиксировали снижение индекса человеческого развития либо в 2020, либо в 2021 году, и более 40% государств отметили снижение в течение двух лет, что свидетельствует о том, что во многих странах кризис

продолжает усугубляться.

По данным СМИ, с проблемами выплаты госдолга столкнулись более 80 стран. В индексе 2021-2022 годов первое место со средней продолжительностью жизни 84 года и среднегодовым доходом в 66 000 долларов занимает Швейцария.

В первую десятку Индекса человеческого развития также вошли Норвегия, Исландия, Гонконг, Австралия, Дания, Швеция, Ирландия, Германия и Нидерланды. На последнем месте Южный Судан, где, согласно отчету, человек в среднем живет до 55 лет, а средний годовой доход составляет 768 долларов.

США занимают в списке из 191 страны 21-е место, Россия - 52-е, Беларусь - 60-е, Казахстан 56-е, Кыргызстан - на 118-й строчке.

Соседи Армении - Грузия на 63-ем месте, Азербайджан - 91-ое, Иран- 76-ое, Турция - 48-ое место.

Индекс человеческого развития ежегодно публикуется Организацией Объединенных Наций с 1990-х годов. Последний отчет был опубликован в конце 2020 года и охватывал 189 стран. Согласно методологии индекса, каждой стране присваивается балл от 0 до единицы, и чем ближе страна к одному баллу, тем выше уровень человеческого развития. Уровень развития человека оценивается по трем критериям, а именно: уровень здравоохранения, уровень образования и уровень доходов населения.