Воскресенье, 11 Сентября 2022 13:33

АрмИнфо. Новый общенациональный опрос в Армении, проведенный Центром аналитических исследований (CISR) Международного республиканского института (IRI), показывает неготовность армянского населения к нормализации отношений с Турцией и негативное отношение к Западным санкциям в отношении России.

Так, на вопрос как вы относитесь к текущему процессу армяно-турецкой нормализации, лишь 7% респондентов ответили - полностью положительно, 21% ответили в какой-то степени положительно, 11% - в какой-то степени отрицательно, 48% - крайне негативно, еще 13% затруднились ответить.

На вопрос, на ваш взгляд, какое воздействие будем иметь открытие армяно-турецкой границы на экономику Армении сейчас и через десять лет, 35 % респондентов считают, что сейчас влияние будет негативное, 11%- в какой-то степени негативное, 26%- в какой- то степени позитивное, 8% - позитивное, 4% полагают, что никакого влияния не будет, 15% затруднились ответить.

При этом 31% опрошенных полагает, что через десять лет будет крайне негативное воздействие, 6%- в какой-то мере негативное, 12%- в какой-то мере позитивное, 6% - позитивное, 42% - затруднились ответить, 2% - не будет воздействия.

На вопрос о том, кто на их взгляд виноват в конфликте вокруг Украины, 17 % армянских респондентов заявили, что США, 16 % считают, что все стороны виноваты в равной мере, 14% - лично президент Украины Владимир Зеленский, 10 % - страны НАТО, 8% - лично президент России Владимир Путин, 6% - власти Украины, 5%- Россия, 2%- ЕС, 1% - иной ответ. Еще 20 % либо затруднились, либо отказались отвечать на этот вопрос.

Вместе с тем, преобладающее большинство респондентов в Армении против вводимых Западом санкций в отношении России на фоне событий вокруг Украины. Отвечая на соответствующий вопрос, лишь 8% опрошенных поддержали вводимые санкции, 10 %- в какой-то степени поддержали, 16%- в какой-то степени не поддержали, 52% - полностью не поддержали, 14 % затруднились ответить.

При этом большинство респондентов убеждены, что западные санкции против России будут иметь негативное влияние на экономику Армении сегодня. Так, 32% опрошенных считают, что воздействие будет крайне негативное, еще 36% - негативное воздействие будет в какой-то степени, 7%- в какой-то степени позитивное воздействие, 2% - положительное воздействие, 9 % - ни как не скажется, 14% - затруднились ответить.

В тоже время, 49% респондентов затруднились сказать о возможном влиянии санкций в 10 летнем разрезе, 3% прогнозируют позитивное воздействие, 8% - в какой-то мере позитивное, 16%- в какой-то мере отрицательное, 16%- отрицательное, 8% - никакого воздействия не будет.

Опрос проводился от имени Международного республиканского института CRRC- Армения. Данные были собраны с помощью компьютеризированных телефонных интервью (CATI) по всей Армении в период с 10 по 21 июня 2022 года с помощью набора случайных цифр (RDD) с разделением по операторам мобильной связи в соответствии с их долей на рынке. Выборка состояла из 1499 постоянных жителей Армении в возрасте 18 лет и старше, имеющих доступ к мобильному телефону. Погрешность выборки не превышает плюс-минус 2,5 процентных пункта. Уровень ответов составил 22%.

Исследование финансировалось Агентством США по международному развитию (USAID).