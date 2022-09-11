Воскресенье, 11 Сентября 2022 13:29

АрмИнфо. Новый общенациональный опрос в Армении, проведенный Центром аналитических исследований (CISR) Международного республиканского института (IRI), показывает обеспокоенность национальной безопасностью и границами страны, благосклонное отношение к премьер-министру Пашиняну и стремление к конституционной реформе.

Так, на вопрос о самой важной проблеме, стоящей перед страной, 54% армян ответили, что вопросы, связанные с национальной безопасностью и границей. 10% респондентов в качестве важной проблемы назвали политическую нестабильность, в числе важнейших проблем также экономика и безработица - 5 %, высокие цены - 4% и др.

"Конфликт с Азербайджаном и недавние события в Нагорном Карабахе продолжают преобладать во взглядах армян Наше исследование ясно показывает, что люди очень обеспокоены своей безопасностью из-за нестабильности региона", - сказал старший директор по Евразии IRI Стивен Никс.

При это лишь 31 % респондентов считает, что Армения движется в правильном направлении, в опросе мая 2021 года так считали 43 %. При этом 42 % полагают, что страна движется не в ту сторону (20% - в мае 2021 года), еще 27% затруднились ответить (37% - в 2021 году).

При этом 64 % респондентов в стране не доверяют никакому политическому деятелю в стране. 16% - доверяют Николу Пашиняну, 3% - второму президенту Армении Роберту Кочаряну, 8% - назвали иных лиц, 10% затруднились ответить.

При этом 22% респондентов положительно относятся к действующему премьер-министру РА Николу Пашиняну. Это на восемь процентных пунктов больше, чем в опросе, опубликованном в мае 2021 года. 31% - в какой-то степени положительно, 11% - в какой- то степени отрицательно, 22% - крайне отрицательно, 1% - вообще не слушал о нем, еще 15% затруднились ответить.

При это положительно к личности президента Армении относится лишь 6% опрошенных, 18% - в какой-то степени хорошо, 6%- скорее негативно, 9% - крайне негативно, 16% затруднились выразить отношение, а 44 % - его не знают вовсе. К первому президенту РА Левону Тер-Петросяну положительно относится 4% респондентов, 19% - в какой-то степени положительно, 17%- в какой-то степени негативно, 38% - крайне негативно, 4 % никогда не слышали, 18% затруднились ответить.

Положительно относятся к личности второго президента РА Роберта Кочаряна 7% опрошенных, 16% - в какой-то-мере позитивно, 12% - в какой-то мере негативно, 49% - негативно, 2% - не слышали, 14% - затруднились ответить.

К третьему президенту РА Сержу Саргсяну положительно относится 2% респондентов, 17% - в какой-то мере позитивно, 15%- в какой-то мере негативно, 48% - негативно, 2% не слышали, 15% - не слышали.

Примечательно, что преобладающее большинство граждан РА не слышали о действующих политических деятелях страны.

Вместе с тем, если бы парламентские выборы были в следующее воскресенье 25 % не приняли бы участие, 25% респондентов отдали бы голоса правящему Гражданский договор, 6% - блоку "Айастан" Роберта Кочаряна, 2% - АРФ Дашнакцутюн, по 1% получили бы Республиканская Армения и блок Честь имею, 6% назвали иные политические силы, 4% отказались отвечать, 15 - ни за кого, 14% - затруднились ответить.

Кроме того, 66% армян считают, что конституционная реформа необходима. Среди них 31% хотели бы видеть изменения в государственном управлении, а 29% хотят улучшения судебной системы.

"Наш опрос показывает, что армяне считают конституционную реформу и эффективное управление важными приоритетами. Поскольку правительство продолжает реализовывать свою повестку дня, будет важно продемонстрировать безотлагательность внесения этих изменений", - сказал Никс.

Опрос проводился от имени Международного республиканского института CRRC- Армения. Данные были собраны с помощью компьютеризированных телефонных интервью (CATI) по всей Армении в период с 10 по 21 июня 2022 года с помощью набора случайных цифр (RDD) с разделением по операторам мобильной связи в соответствии с их долей на рынке. Выборка состояла из 1499 постоянных жителей Армении в возрасте 18 лет и старше, имеющих доступ к мобильному телефону. Погрешность выборки не превышает плюс-минус 2,5 процентных пункта. Уровень ответов составил 22%.

Исследование финансировалось Агентством США по международному развитию (USAID).