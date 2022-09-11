Воскресенье, 11 Сентября 2022 13:27

АрмИнфо. Официальный Париж отреагировал на передачу Азербайджаном Армении пяти военнопленных. "Франция приветствует освобождение Азербайджаном пятерых армянских военнопленных после встречи в Брюсселе 31 августа 2022 года между президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Этот гуманный жест знаменует собой шаг вперед к цели освобождения всех задержанных", - отмечается в заявлении. Министерства иностранных дел Франции.

В заявлении также отмечается, что Франция продолжит оказывать поддержку в решении всех гуманитарных вопросов между двумя странами и установлении прочного мира в регионе.

Отметим, что согласно СНБ Армении, азербайджанская сторона 8 сентября вернула армянской стороне пятерых армянских военнопленных. Согласно СМИ четверо из них из Гюмри, один - Ванадзора.

Стоит добавить, что до сих пор не известно точное число военнопленных и гражданских лиц, удерживаемых в азербайджанском плену после широкомасштабной военной агрессии Азербайджана против Арцаха осенью 2020 года. По оценкам экспертов их несколько сотен. Баку подтверждала наличие у себя 38 армян. Армянские военнопленные и гражданские лица подвергаются бесчеловечному отношению и пыткам в плену. Многие из них по сфабрикованным уголовным делам, приговоренным к длительным срокам заключения. Заметим также, что данное поведение Баку идут в разрез с обязательствами, взятыми в рамках трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года.