Воскресенье, 11 Сентября 2022 13:24

АрмИнфо. Известный российско-армянский бизнесмен Рубен Варданян убежден, его переезд в Арцах нарушил планы Азербайджана, который пытается сеять отчаяние среди населения Нагорного Карабаха. Подобное мнение он выразил в интервью Общественному телевидению Арцаха

Так, касаясь достаточно острой реакции Азербайджана на его переезд в Степанакерт, Варданян выразил убеждение, что в конце концов в Азербайджане должны понимать, что им могут нравиться или не нравиться какие-то вещи, но не им это решать. "Я понял, что мой приезд сюда - серьезный шаг, потому что он вселяет веру и надежду в людей, живущих в Арцахе. Конечно, одна из целей нашего соседа - держать людей в Арцахе в отчаянии, чтобы люди уезжали из Арцаха и жили в другом месте. Мой приезд сюда создал новую волну. Я уверен, что много людей из Армении и других мест приедут и встанут рядом с народом Арцаха и скажут: мы тоже живем здесь. И это, конечно, в какой-то мере меняет стратегию соседнего государства", - отметил он, при этом посетовав на негативную реакцию в определенных армянских кругах, связанную с его переездом. По его убеждению, подобная негативная реакция лишь подливает масло в огонь Азербайджана.

Вместе с тем он заверил, что в его переезде в Арцах не нужно искать теорию заговора, руку России или Запада.

"Мой приезд в Арцах - это армянский "проект". Людям просто нужно понять и принять, что такие люди, как я, которые добились определенного успеха и имеют связи не только в России, Англии, Америке, Франции или Сингапуре, могут быть полезны, потому что идет большая игра и у крупных игроков есть их собственные различные интересы в нашем регионе. Мы должны понимать, что работать надо очень серьезно и очень деликатно...", - отметил Варданян, в качестве наглядного примера работы на международной арене приведя действия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. В этой связи он подчеркнул, что у Армении должна быть собственная многовекторная политика.

При этом бизнесмен подчеркнул, что приехал в Арцах с идеей общенационального единства, поскольку сегодняшняя ситуация в НКР не позволяет быть похожими на общество, живущее в спокойных или невоенных условиях. "Сейчас время для единства. Необходимо конслодировать усилия и начать действовать", - заявил Варданян.