Пятница, 9 Сентября 2022 20:35

АрмИнфо. В преддверии открытия в Ереване Международной школы нового кино, в столичном Доме кино пройдет 10-дневный интенсивный мастер-класс, в котором бесплатно смогут принять участие до 15 специалистов киносферы. Как сообщает пресс-служба Школы, координатором мастер-классов выступит один из ведущих преподавателей монтажа в РФ Илья Томашевич.

<Это традиционное мероприятие, в рамках которого участники, объединившись в несколько команд, ежедневно на новом месте, будут создавать киноработы, и в этот же день собираться для их просмотра и обсуждений>, - говорится в источнике. Мастер-классы пройдут с 15 по 25 сентября, а несколько ранее, 11 сентября, в 18:00, в Доме кино, Илья Томашевич проведет лекцию на тему <История и реальность>. Напомним, что в июле этого года в рамках кинофестиваля <Золотой абрикос> было объявлено об открытии в Ереване Международной школы Нового кино - Yerevan International New Cinema School. Подобная идея возникла в результате сотрудничества Московской школы Нового кино, Yerevan Biennale Art Foundation и международного кинофестиваля <Золотой абрикос>.

Школа ставит перед собой задачу подготовить режиссеров, сценаристов, операторов и монтажеров, способных уже в ближайшем будущем изменить профессиональный ландшафт мирового кинематографа.

Согласно источнику, преподавательский состав школы будет состоять из ведущих, как армянских, так и международных специалистов. Обучение в Yerevan International New Cinema School продлится два года. <О порядке вступления в школу учредители объявят в ближайшее время>, - говорилось в сообщении.

Отметим, что Илья Томашевич окончил факультет режиссуры во ВГИКе. Его дипломныи? фильм <Синее небо. Черныи? хлеб> получил ряд наград на

зарубежных и отечественных кинофестивалях. Учился в FAMU (департамент монтажа, Прага). С 2012 года преподаёт монтаж в школе-студии анимационного кино <Шар>, Московскои? Международнои? Киношколе/ Киноколледже #40, <Анимационном цехе>, Школах Нового Кино в Москве, Санкт-Петербурге и Тбилиси.