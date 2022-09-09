Пятница, 9 Сентября 2022 20:34

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 12 сентября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 29, 30, 31, 32, 33, 34 в кв. “Норашен”, улицы 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 в кв. “Давташен”, жилой дом 4/3 на улице Микояна, общежитие МЧС, школа N93, абоненты-жильцы жилых домов 10, 14, 16 на улице Ленинградяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), абоненты жильцы жилого дома 9/1 на улице Алабяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-16:00 жилые дома 74/1, 74/2, 40, 74а на 1-ой улице Гаджегорцнери;

11:00-17:00 жилые дома 30-43 на улице Исраеляна, 7-13 на улице Пароняна, 17, 21 на улице Дзорагюх и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 42-50 на улице Мамиконянца, собственный дом 52 на улице Мамиконянца, жилой дом 3 на 1-ом переулке, 5 на улице Киевяна, жилой дом 14 на улице Сепуга, 39 на улице Севастополян, собственные дома 8-51 на улице Севастополян, 20-29 на улице Сепуга, жилые дома 21, 23, 23/1, 23/2 на улице В.Папазяна, 37 на пр. Комитаса, 15, 17 на улице Врацакан, 20, 24/1, 26/1, 26/2, 26/3 на улице А.Хачатряна, 12, 14, 16, 20 на улице Парпеци, абоненты-жильцы жилых домов 52, 54 на улице Пушкина и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), ООО “Цов Астх”, ‘Декора груп”, ЧП “Ф.Мовсисян”, ‘Тор”, жилой дом 90 на улице Араратяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Арагацотнской области:

11:00-17:00 села Аруч, Шамирам, Дпреванк;

в Араратской области:

10:00-12:00 села Сисаван и Ванашен;

10:00-15:00 частично села Хачпар и Гукасаван; село Даракерт;

10:00-16:00 частично село Шагап;

10:30-13:00 частично село Айгезард;

10:30-14:30 частично село Хнаберд;

в Вайоц Дзорской области:

10:30-14:00 частично село Кечут;

в Котайкской области:

10:30-16:30 село Нурнус и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), ООО “Шинарар”, “Тнашинарар”, ПК “Ара Лер”, “Урц”, ‘Гарун”, ООО “Варат”, кварталы “Нурнус Т-1”, “Нурнус Т-2”, ‘Нор Тахамас”, ОАО “Нурнус-1”, “Нурнус-2”, ООО “Атом Нахагиц”, “Арохч сунк”;

11:00-14:00 песчаные карьеры Джрабера;

11:00-16:00 город Бюрехаван полностью, село Канакераван и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); квартал “Е-2” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), ЗАО “Веолиа джур”, ООО ‘Норма Кат”, садоводческая компания Зовуни, винный завод, собственник “А.Манукян”, ООО “Квадра Констракшн” в Зовуни;

11։00-17։00 частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра; частично села Гегашен и Котайк

в Гегаркуникской области:

11։00–13։00 община Личк полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Тавушской области:

10:00-16:00 улица Парз лич и частично Тбилисское шоссе в городе Дилижан; село Техут;

12:00-14:30 села Лусадзор, Дитаван, Ачаджур, Лусаовит, Азатамут, Айгеовит, Вазашен, Саригюх, Беркабер, Акнахбюр, Киранц, Цахкаван, Севакар, Ачаркут, Хаштарак, Лусадзор, МГЭС “Иджеван”, телестанция, газозаправочные станции, станции сотовых операторов и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Ширакской области:

10:00-16:00 центральная часть села Цогамарг в Ашоцком регионе; квартал “Дпроци” в селе Джрапи;

11:00-17:00 села Бавра, Сарагюх и таможня Бавры в Ашоцком регионе.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 13 сентября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 30, 31, 34, 35 в 1-ом квартале Давташена, абоненты улицы Силикян 1, 9; жилые дома 38, 81, 85, 95, 97, 99, 107, 109, 111, 113, 115 на улице Вильнюса, ООО ‘Заварт” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 9-ом Норкском массиве; школа для слабовидящих N16, школа-интернат, прилегающие собственные дома и абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване;

11:00-15:00 собственные дома 1-10 на 2а переулке, 22-25 на улице Давида Бека, 12-25 на 2-ом переулке Давида Бека;

11:00-17:00 собственные дома 41-55 на 9-ой улице Айгестан, 82-199 на 11-ой улице Айгестана и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 51, 51/1, 51/18 на пр. Комитаса, собственный дом 51 на пр. Комитаса, собственные дома 1-16 на улице Саркавага, 1-15 на 1-ом переулке, 1-6а на 2-ом переулке, жилые дома 7, 7/1, 7/2, 7а, 8, 9, 10, 26, 28, 28а, 28б на улице Шарури и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Арагацотнской области:

11:00-17:00 села Вардаблур, Шенкани, Каниашин, Беркарат, Садунц;

в Араратской области:

10:00-13:00 частично села Аралез и Нор Кянк;

10:00-16:00 частично села Урцадзор и Арарат;

10:30-13:00 частично село Айгезард;

10:30-14:30 частично село Овташен;

в Вайоц Дзорской области:

10:00-16:00 село Серс;

10:30-14:00 частично село Кечут;

11:00-15:00 частично село Таратумб;

в Ширакской области:

10:00-16:00 северная часть села Цогамарг в Ашоцком регионе; село Ахмик в Амасийском регионе;

в Сюникской области:

10:00-12:00 частично село Нор Астхаберд;

10:00-13:00 улицы Аракеляна, Ванки тап и Сюник в городе Горис;

14:00-17:00 улица Григора Татеваци, Комитаса, Маштоца в городе Горис.