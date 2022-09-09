Пятница, 9 Сентября 2022 20:32

АрмИнфо.Накануне в московском Музее Победы состоялся премьерный показ документального фильма <Адмирал Исаков>. Лента посвящена легендарному флотоводцу, Адмиралу Флота Советского Союза Ивану Степановичу Исакову (Ованесу Исаакяну).

<Долгие годы имя адмирала Исакова оставалось в тени. Отсутствие наследников и родственников, ранний уход в 1967 году сыграли негативную роль в сохранении памяти об этой легендарной личности> - рассказали организаторы показа.

Для восстановления исторической справедливости, по инициативе благотворителя Артура Согомоняна, Фонд <Наследие и прогресс> и кинокомпания <Партнер Фильм> сняли документальную драму о жизни и подвигах Исакова>, уточняет пресс-служба Музея Победы.

Фильм снят при поддержке Музея Победы, Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого и Военного музея Министерства обороны Республики Армения.

Иван Степанович Исаков родился в 1894 году. Являясь кадровым военным, Исаков стал крупным ученым - доктором военно-морских наук, получил Сталинскую премию за фундаментальное трёхтомное издание, не имеющее аналогов и поныне - <Морского атласа>.

Адмирал Исаков - автор более 150 исторических и беллетристических сочинений, член Союза писателей СССР (1964). Был главным консультантом масштабных исторических фильмов <Адмирал Ушаков> и <Корабли штурмуют бастионы>.

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