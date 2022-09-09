Пятница, 9 Сентября 2022 20:32

АрмИнфо. Визит в Баку спецпредставителя МИД РФ по Карабаху Игоря Ховаева местные власти никак не комментируют. Об этом сообщают азербайджанские СМИ.

Как пишет Turan, о его поездке стало известно со слов Марии Захаровой, которая 8 сентября на брифинге в Москве сообщила, что в Баку находится спецпредставитель МИД РФ Игорь Ховаев. <Он обсуждает перспективы заключения мирного договора между Азербайджаном и Арменией. В ближайшее время он планирует посетить с этой же целью Ереван>, - сказал она.

МИД Азербайджана ничего не сообщал о встречах и переговорах Ховаева.

Отмечается также, что в регионе находится также и спецпредставитель США по Южному Кавказу и сопредседатель Минской группы ОБСЕ Филип Рикер. В настоящее время он в Ереване, а затем посетит Баку.

Аналитики считают, что, возможно, Кремль все же принял окончательное решение по поводу реанимации работы МГ ОБСЕ по мирному урегулированию Нагорно-карабахского конфликта.

Напомним, что 28 июля Игорь Ховаев находился в Ереване и встречался с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном. Согласно пресс-службе МИД Армении, в ходе встречи был обсужден широкий круг вопросов, касающихся урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном, а также нагорно- карабахского конфликта. <Мирзоян подчеркнул важность использования института и опыта сопредседательства Минской группы ОБСЕ в соответствии со своим международным мандатом>, - говорилось в сообщении.