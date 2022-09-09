Пятница, 9 Сентября 2022 17:46

АрмИнфо. Оппозиционная парламентская фракция <Армения> выступила сегодня с заявлением, в котором обвинило провластное парламентское большинство в нарушении Конституции и законов и объявило о дальнейшем бойкоте работы в парламенте

<Игнорируя серьезнейшие угрозы безопасности, действующие власти навязывают Национальному собранию повестку дня, не соответствующую непосредственным угрозам, стоящим перед Арменией и Арцахом. Грубейшие нарушения регламента НС со стороны правящего <Гражданского договора>, пренебрежение международными стандартами ведения заседаний и очевидные злоупотребления полномочиями большинства приводят к нелегитимности деятельности парламента как представительного органа, имеющего первичный мандат>, - говорится в заявлении.

<В этих условиях, - подчеркивают оппозиционеры, - в борьбе с действующим беззаконием в лице парламентского большинства, мы продолжим применять принятый в международной практике инструмент политического бойкота, а именно: не будем участвовать в заседаниях НС и его комиссий, имеющих не первоочередную, а зачастую искусственную повестку>. В заявлении отмечается, что участие фракции <Армения> в парламентских заседаниях обусловлено продвижением повестки, получившую общественную поддержку, а именно вопросы безопасности Армении и Арцаха; отставка властей; утверждени национально-государственного курса на усиление страны.

Фракция, при этом, посредством своих представителей продолжит держать активные контакты и работать с зарубежными коллегами и аккредитованными в Армении дипломатическими представительствами, а также будет принимать участие в международных встречах для защиты интересов страны, озвучивая и осуждая преступления, совершенные в отношении армянского народа.

Подчеркнуто, что фракция продолжит осуществлять активную деятельность за пределами НС с целью информирования широких общественных кругов об угрозах в отношении Армении, обеспечивая свое прямое участия в политических процессах для придания нового импульса движению <Сопротивление>.

Оппозиционные депутаты выразили убеждение, что смена власти является тем минимальным необходимым условием, при котором только можно решить стоящие перед страной задачи, преодолеть вызовы, закрыть страницу поражения, выйти из этого униженного положения. <Армению не может представлять лицо, являющееся символом поражения и позора. Только новый переговорщик, представляющий интересы исключительно Армении, может обеспечить реальный и достойный мир и обеспечить развитие нашей страны>,- говорится в заявлении оппозиционной фракции.