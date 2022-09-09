Пятница, 9 Сентября 2022 16:01

АрмИнфо. Ряд вопросов региональной безопасности и стабильности обсудили на встрече 9 сентября глава МИД Армении Арарат Мирзоян и новоназначенный американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ, старший советник по переговорам на Кавказе Филип Рикер.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, Арарат Мирзоян пожелал успехов Рикеру на этом ответственном посту.

Собеседники обменялись мнениями по урегулированию отношений Армения- Азербайджан.

В ходе встречи был обсужден широкий круг вопросов, связанных с нагорно-карабахским конфликтом. Подчеркнута роль США как страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ в процессе урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Глава МИД РА также подчеркнул важность использования потенциала и опыта Института сопредседательства МГ ОБСЕ в контексте долгосрочного и всеобъемлющего урегулирования нагорно- карабахского конфликта.

Мирзоян коснулся гуманитарных проблем, вызванных 44-дневной войной, указав на необходимость немедленной репатриации армянских военнопленных и других задержанных лиц, а также на сохранения армянского культурного и религиозного наследия на территориях, перешедших под азербайджанский контроль.