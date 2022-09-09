Пятница, 9 Сентября 2022 15:52

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования премьер-министру Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Элизабет Трасс в связи со смертью Елизаветы II.

Как сообщает пресс-служба главы армянского кабмина, в телеграмме соболезнования говорится: <От имени правительства и армянского народа выражаем глубокие соболезнования Вам, правительству Соединенного Королевства, королевской семье и дружественному британскому народу в связи со смертью Елизаветы II.

Кончина королевы - это большая боль и утрата не только для британцев, народов Содружества Наций, но и для всего мирового сообщества.

За долгие и полные испытаний годы своего 70-летнего правления Её Величество Елизавета II своей мудростью, благоразумием и доброжелательностью внесла неоценимый вклад в дело развития Соединенного Королевства, оставила неизгладимый след в мировой истории.

Даже исторические катаклизмы не смогли сломить несгибаемую волю Елизаветы II. Ее яркий образ всегда символизировал гармоничное переплетение сильного государственного деятеля и, одновременно, материнства, женственности и традиций.

Образ Королевы, олицетворяющей почти целую историческую эпоху, останется ярким в наших воспоминаниях.

В эту тяжелую минуту армянский народ молится вместе с британским народом и разделяет его боль и горечь>.

Элизабет Александра Мэри Виндзор, будущая королева Елизавета II, родилась 21 апреля 1926 года в Лондоне, в районе Мэйфэр. Елизавета II взошла на трон 6 февраля 1952 года в возрасте 25 лет. Именно в тот день скончался ее отец - король Георг VI. Тогда она уже была супругой Филиппа Маунтбеттена - бывшего принца Греческого и Датского, за день до свадьбы получившего титул герцога Эдинбургского.

Королева Великобритании Елизавета II скончалась 8 сентября 2022 года в Шотландии в возрасте 96 лет. Она провела на британском престоле 70 лет - дольше всех правителей страны. На протяжении 70 лет Елизавета II твердо правила Британией, проведя страну сквозь все перемены и завоевав уважение и восхищение во всем мире.

За годы ее правления страна восстановилась после разрушительной Второй мировой войны, перестала быть империей, но стала членом Содружества Наций, вместе с другими странами Запада вышла победительницей в холодной войне, вступила, а затем вышла из Евросоюза. При ней сменилось 15 премьер-министров, начиная с Уинстона Черчилля, родившегося в 1874 году, и включая Лиз Трасс, которая на 101 год младше сэра Уинстона.

Известно, что о смерти королевы премьер-министру сообщают с помощью кодовой фразы - <Лондонский мост рухнул>. Это условное название плана траурных мероприятий в Великобритании, которые пройдут после смерти монаршей особы, который был разработан еще в 1960-х годах и с тех пор обновлялся несколько раз в год.

Новым монархом Британии и еще 14 стран Содружества Британии стал 73-летний принц Чарльз, который будет известен как король Карл III.