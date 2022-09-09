Пятница, 9 Сентября 2022 15:50

АрмИнфо. Саммит ШОС в Самарканде соберет 15 глав государств и правительств.

Как сообщил пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов,15-16 сентября в очередном заседании Совета глав государств-членов ШОС примут участие лидеры Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана, государств-наблюдателей - Беларуси, Ирана, Монголии, а также приглашенные в качестве гостей узбекской стороны руководители Азербайджана, Армении, Туркменистана и Турции.

По его словам, это мероприятие станет первой очной встречей лидеров

ШОС с 2019 года и завершением председательства Узбекистана в Организации. "Основной акцент в ходе председательства Узбекистана был сделан на таких важнейших приоритетах сотрудничества в рамках Организации, как укрепление экономических и торговых связей, продвижение промышленной кооперации, расширение транспортно-коммуникационной взаимосвязанности, цифровая трансформация и "зеленая экономика", укрепление международного авторитета ШОС", - сказал он, передает Кабар.

Предстоящий саммит Шанхайской организации сотрудничества станет первой очной встречей лидеров ШОС с 2019 года.

Заметим, что в СМИ уже тиражируется информация о том, что прорабатывается возможность встречи президента Азербайджана и премьер-министра Армении на полях ШOС в Узбекистане.