Пятница, 9 Сентября 2022 11:48

АрмИнфо.Министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян принял регионального директора по Евразии Международного республиканского института Стивена Никса. Как сообщает пресс-служба МИД РА, Арарат Мирзоян подчеркнул, что укрепление демократии, обеспечение верховенства права, борьба с коррупцией, повышение прозрачности и подотчетности государственных органов являются приоритетами правительства Армении.

В этом плане была отмечена важность продолжительного эффективного сотрудничества с МРИ по вышеуказанным направлениям. Стивен Никс коснулся программ, осуществляемых МРИ в Армении. Он отметил, что они продолжат содействовать процессу демократических реформ в стране.