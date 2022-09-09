Пятница, 9 Сентября 2022 11:45

АрмИнфо.Всемирный совет церквей осудил применение Азербайджаном химического оружия и кассетных бомб, удары по гражданским лицам и инфраструктуре, а также другие военные преступления, в том числе обезглавливание, пытки и другие формы насилия в отношении армян в ходе 44-дневной военной агрессии против Арцаха.

Как сообщили пресс-службе Первопрестольного Святого Эчмиадзина, соответствующее заявление было принято в ходе состоявшаяся в Карлсруэ 11-ой Генеральной ассамблее Всемирного совета церквей, в которой приняла участие официальная делегация Первопрестольного Святого Эчмиадзина.

В принятом заявлении Совет молится о мудрости, единстве и спокойствии, скорбит со всеми теми, кто "понес ужасные потери не только в возобновившейся 27 сентября 2020 года войне, но и в долгой истории борьбы за самоопределение в регионе, углубляя вражду каждой утратой драгоценных жизней".

Совет осудил применение химического оружия и кассетных бомб, обстрел гражданских лиц, больниц и общественной инфраструктуры, а также все другие военные преступления - обезглавливание, пытки и другие формы репрессий, зафиксированные во время конфликта.

Совет также призвал уважать святые места и культурное наследие Нагорного Карабаха/Арцаха, учитывая многочисленные сообщения об осквернении таких мест.

"Спустя почти два года после прекращения вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе в Азербайджане незаконно удерживаются сотни этнических армян в нарушение Женевской конвенции об обращении с военнопленными. Пока внимание всего мира приковано к украинскому конфликту, азербайджанские силы фактически совершают новые зверства как против коренных армян Нагорного Карабаха, так и против так и в отношении суверенных границ Армении, в результате которых продолжают гибнуть невинные люди. Более того, требования о привлечении к ответственности за военные преступления и нарушения международного гуманитарного права и прав человека, о которых неоднократно сообщали Human Rights Watch, BBC, the Guardianи многие другие авторитетные международные СМИ, к сожалению, не были удовлетворены или приняты", - говорится в заявлении.

"Всемирный совет церквей обращается к ООН, Европейскому союзу и властям Азербайджана с целью немедленного освобождения всех армянских военнопленных и гражданских заложников;

вновь выражает обеспокоенность по поводу святынь и армянского культурного наследия в регионе и призывает ЮНЕСКО и всех членов международного сообщества принять все надлежащие меры для защиты этих объектов;

призывает к конструктивному диалогу в рамках Минской группы ОБСЕ для справедливого и мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта;

просит сохранять приверженность христианской солидарности с церквями и народом Армении и Нагорного Карабаха в их стремлении к справедливому и прочному миру>, - отмечается в заявлении, который распространил Первопрестольный Эчмиадзин.