Пятница, 9 Сентября 2022 10:27

АрмИнфо.Премьер-министр Никол Пашинян 8 сентября в ходе встречи с представителями армянской общины признал наличие угроз, связанных с процессом демаркации и делимитации армяно-азербайджанской границы.

<На международных площадках Азербайджан заявляет, что не имеет каких-либо территориальных претензий к Армении, но используя выражение <Восточный Зангезур>, естественно, имеет в виду, что существует и <Западный Зангезур>. Во всем этом есть скрытые притязания.>, - сказал он.

В целом, как отметил премьер, существуют разные мнения о том, на основе каких карт должен проводиться делимитация и демаркация границ. <Говорят - картам 1921, 1923, говорят 1975, 1969 гг. Мы говорим, что демаркация и демаркация должны происходить на основе документов, имеющих юридическую силу>, - сказал он.

<В Азербайджане появляются формулировки, заявления о том, что, скажем, карта какого-то года <подтверждает>, что Зангезур был <незаконно отдан Армении>, или какие-то города, населенные пункты были <незаконно отданы Армении> в 1921г. или 1923г и др.. Это деструктивный подход, но он также выявляет внутренние угрозы и амбиции Азербайджана. Мы должны идти вперед и суметь решить вопрос демаркации, делимитации, суметь найти решение вопроса Нагорного Карабаха>,- заключил Никол Пашинян.