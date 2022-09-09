Пятница, 9 Сентября 2022 10:26

АрмИнфо.Открытие дороги по территории Армении не несет угрозы для РА, наоборот это даже на пользу РА. Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян 8 сентября в ходе встречи с представителями армянской общины Владивостока отвечая на вопрос о возможных угрозах для РА и в частности Сюникской области, в случае открытие региональных коммуникаций.

<Открытие дороги не создает никакой угрозы для Армении и для Сюникской области, наоборот, несет дополнительные гарантии безопасности и стабильности. Другой вопрос, что в азербайджанской риторике иногда бывают выражения, которые раскрывают определенные опасности. Например, разговоры о коридоре. Хочу четко заявить, что мы никому не дадим коридор по территории Армении. Но дорогу мы дадим, и откроем дорогу и готовы сделать это в любой момент. Мы представили предложения, и как только Азербайджан примет эти предложения, на основе этих предложений может быть подписан конкретный документ, и соглашение может быть реализовано очень быстро. И уверяю вас, что это не создает никакой угрозы>, - сказал премьер-министр.

При этом, по его словам, Азербайджан хочет, чтобы региональные коммуникации были бы открыты так, чтобы Армения осталась в блокаде. <Вот в этом состоит угроза - у других будет возможность пользоваться ею, а у Армении - нет. В случае открытия регионального сообщения Армения получит железнодорожное и автомобильное сообщение с Россией по территории Азербайджана>, - указал Пашинян.

Премьер-министр отметил, что в настоящее время вся экономика Армении зависит от дороги Верхний Ларс. Тем более сегодня, когда эта дорога загружена еще больше - из-за ситуации в Украине часть грузоперевозок, осуществляемых в прошлом по Черному морю, осуществляется по этой дороге.