Arminfo.info




 Пятница, 9 Сентября 2022 10:26
Наира Бадалян

Открытие региональных коммуникаций выгодно Армении: утверждает Пашинян

Открытие региональных коммуникаций выгодно Армении: утверждает Пашинян

АрмИнфо.Премьер-министр Никол Пашинян заверяет, что открытие региональных коммуникаций выгодно Армении. Об этом заявил Пашинян 8 сентября в ходе встречи с представителями армянской общины Владивостока.

<Те, кто занимается экономической деятельностью, в особенности, в РА, могут сказать, насколько наличие коммуникаций, железных дорог, автомобильных дорог меняет дело.  Недавно мы провели исследование цен на продукты питания, которое показало, что продукты питания в Армении в среднем дороже, чем во многих странах. И когда мы пытаемся понять, в чем проблема, мы приходим к проблеме транспорта, которая сегодня стала острее. Вы знаете, что до событий вокруг Украины, после ковида, цены на транспорт уже выросли. В результате этого возникают трудности и для бизнеса, но в первую очередь от всего этого страдают потребители>, - сказал Пашинян.

По его словам, Армения заинтересована в открытии региональных транспортных коммуникаций. <Автомобили из Грузии и Ирана могут въезжать и выезжать из Армении,  мы не против того, чтобы то же самое происходило с Азербайджаном и с Турцией.  Окончательного соглашения по этому вопросу пока не достигнуто. Это связано с некоторыми правовыми нормами, по которым наши взгляды еще окончательно не сошлись.  Но хочу очень четко сказать, что после достижения договоренности по этому вопросу мы очень быстро решим вопрос открытия маршрутов и дорог, что предусмотрено также заявлениям от 11 января 2021 года>, - подчеркнул премьер.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Назначен новый глава турецкого контингента совместного российско-турецкого мониторингового центраНазначен новый глава турецкого контингента совместного российско-турецкого мониторингового центра
Министр иностранных дел Армении принял регионального директора по Евразии МРИМинистр иностранных дел Армении принял регионального директора по Евразии МРИ
Всемирный совет церквей осудил преступления Азербайджана против армян АрцахаВсемирный совет церквей осудил преступления Азербайджана против армян Арцаха
Минобороны РА: Азербайджан продолжает распространять дезинформациюМинобороны РА: Азербайджан продолжает распространять дезинформацию
Азербайджан вернул армянской стороне пятерых военнопленныхАзербайджан вернул армянской стороне пятерых военнопленных
Пашинян признал наличие угроз для Армении в процессе демаркации и делимитации границыПашинян признал наличие угроз для Армении в процессе демаркации и делимитации границы
Пашинян заверяет: Открытие дороги по территории Армении не несет угрозы для РАПашинян заверяет: Открытие дороги по территории Армении не несет угрозы для РА
Открытие региональных коммуникаций выгодно Армении: утверждает ПашинянОткрытие региональных коммуникаций выгодно Армении: утверждает Пашинян
На брюссельской встрече Армении и Азербайджану не удалось зафиксировать общие позиции по самым важным для армянской стороны вопросамНа брюссельской встрече Армении и Азербайджану не удалось зафиксировать общие позиции по самым важным для армянской стороны вопросам
Show must go on: В Ереване состоялся космический концерт в рамках STARMUS VIShow must go on: В Ереване состоялся космический концерт в рамках STARMUS VI
Глава МО Армении и замминистра обороны США договорились углублять двустороннее сотрудничество в оборонной сфереГлава МО Армении и замминистра обороны США договорились углублять двустороннее сотрудничество в оборонной сфере
Генпрокуратура подтвердила: Зять третьего президента Армении уже два месяца как не состоит в розыске по линии ИнтерполаГенпрокуратура подтвердила: Зять третьего президента Армении уже два месяца как не состоит в розыске по линии Интерпола
США рекомендуют своим гражданам в Армении воздерживаться от использования российских авиаперевозчиков при путешествияхСША рекомендуют своим гражданам в Армении воздерживаться от использования российских авиаперевозчиков при путешествиях
Филип Рикер отдал дань уважения памяти жертв Геноцида армянФилип Рикер отдал дань уважения памяти жертв Геноцида армян
4.676.836 драмов центру психологической реабилитации «Реабилитационный город Героев»: следующий бенефициар 4.676.836 драмов центру психологической реабилитации «Реабилитационный город Героев»: следующий бенефициар "Силы драма" - фонд "4090"
В Европарламенте состоялась конференция В Европарламенте состоялась конференция "Война 2020 года и права человека в Арцахе"
Народным инспекторам станет проще фиксировать нарушения ПДДНародным инспекторам станет проще фиксировать нарушения ПДД
Координатор Движения сопротивления 14 сентября отправится в ЛиванКоординатор Движения сопротивления 14 сентября отправится в Ливан
В Кремле пока нет подтверждений о готовящемся визите Путина в АрмениюВ Кремле пока нет подтверждений о готовящемся визите Путина в Армению
Готовят ли власти Армении почву для сдачи Арцаха Азербайджану?Готовят ли власти Армении почву для сдачи Арцаха Азербайджану?
Минобороны Армении обвинило противника в обстреле армянских позицийМинобороны Армении обвинило противника в обстреле армянских позиций
В Париже вышла в свет работа В Париже вышла в свет работа "Нагорный Карабах: черная книга", посвященная азербайджано-турецкого агрессии против Арцаха
Комитет по правам человека ООН подчеркнул незаконность уголовного преследования блогера Лапшина за посещение Нагорного КарабахаКомитет по правам человека ООН подчеркнул незаконность уголовного преследования блогера Лапшина за посещение Нагорного Карабаха
Филипп Рикер уже в ЕреванеФилипп Рикер уже в Ереване
Армения приглашена на первое заседание европейского политического сообществаАрмения приглашена на первое заседание европейского политического сообщества
Посол: Япония рассматривает Армению как важного партнераПосол: Япония рассматривает Армению как важного партнера
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
Starmus погостит в ГюмриStarmus погостит в Гюмри
По версии Numbeo Армения заняла 72 место по стоимости обучения в международной  начальной школеПо версии Numbeo Армения заняла 72 место по стоимости обучения в международной  начальной школе
Тигран Абрамян рассказал о препятствиях, создаваемых действующей властью, при посещении им боевых позицийТигран Абрамян рассказал о препятствиях, создаваемых действующей властью, при посещении им боевых позиций
Прогноз: США на данном этапе в вопросе Арцаха не активизируютсяПрогноз: США на данном этапе в вопросе Арцаха не активизируются
Прогноз: Перспектив для мира между Арменией и Азербайджаном нетПрогноз: Перспектив для мира между Арменией и Азербайджаном нет
В смысле обеспечения безопасности в Карабахе есть нюансы, которые было бы очень кстати обсудить: Пашинян ПутинуВ смысле обеспечения безопасности в Карабахе есть нюансы, которые было бы очень кстати обсудить: Пашинян Путину
Путин заявил о постоянном контакте с Пашиняном по вопросу обеспечения безопасности вокруг Нагорного КарабахаПутин заявил о постоянном контакте с Пашиняном по вопросу обеспечения безопасности вокруг Нагорного Карабаха
МО РА: ВС Армении не открывали огонь по азербайджанской гражданской землеройной техникеМО РА: ВС Армении не открывали огонь по азербайджанской гражданской землеройной технике
Пашинян надеется на налаживание отношений между Турцией и Арменией при поддержке РоссииПашинян надеется на налаживание отношений между Турцией и Арменией при поддержке России
Безвизовые поездки граждан Армении и Беларуси будут упорядоченыБезвизовые поездки граждан Армении и Беларуси будут упорядочены
В Армении пройдут курсы русского языка от Елизаветы ХамраевойВ Армении пройдут курсы русского языка от Елизаветы Хамраевой
Программа восстановления монастырского комплекса Амарас находится на завершающем этапеПрограмма восстановления монастырского комплекса Амарас находится на завершающем этапе
Концентрация внимания международного сообщества и России на украинском вопросе чреватa дестабилизацией ситуации на Южном Кавказе: ПашинянКонцентрация внимания международного сообщества и России на украинском вопросе чреватa дестабилизацией ситуации на Южном Кавказе: Пашинян
IDBank выпускает первые в Армении бизнес-карты премиум-классаIDBank выпускает первые в Армении бизнес-карты премиум-класса
Постпред в ООН: Армения неоднократно сигнализировала о доминировании в политическом поле Азербайджана языка ненависти и расизмаПостпред в ООН: Армения неоднократно сигнализировала о доминировании в политическом поле Азербайджана языка ненависти и расизма
Арам I избран президентом Всемирного совета церквейАрам I избран президентом Всемирного совета церквей
Осень в Армении вступает в свои праваОсень в Армении вступает в свои права
На фестивале Starmus в Армении за вклад в популяризацию науки посредством музыки, поэзии и кино были вручены 3 медали Стивена ХокингаНа фестивале Starmus в Армении за вклад в популяризацию науки посредством музыки, поэзии и кино были вручены 3 медали Стивена Хокинга
Прогноз: Решить проблемы в формате Прогноз: Решить проблемы в формате "3+3" можно с учетом интересов России, Турции, Ирана и Азербайджана, но не Армении
Оборонные ведомства Армении и Азербайджана продолжают Оборонные ведомства Армении и Азербайджана продолжают "игру в пинг понг"
Взгляд из Москвы: Евросоюз мобилизовал против РФ весь свой ресурс на постсоветском пространствеВзгляд из Москвы: Евросоюз мобилизовал против РФ весь свой ресурс на постсоветском пространстве
Вандалы осквернили бюсты великих армян в центральном парке ДжермукаВандалы осквернили бюсты великих армян в центральном парке Джермука
Светлана Лобода выступит в Армении с концертом в поддержку УкраинеСветлана Лобода выступит в Армении с концертом в поддержку Украине
Временно закроется КПП Бавра-Ниноцминда на армяно-грузинской границеВременно закроется КПП Бавра-Ниноцминда на армяно-грузинской границе
The National Interest опубликовал объемную статью о турецком бизнесе по вербовке сирийских наёмников для участия в боевых действиях в Ливии и Нагорном КарабахеThe National Interest опубликовал объемную статью о турецком бизнесе по вербовке сирийских наёмников для участия в боевых действиях в Ливии и Нагорном Карабахе
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
Посольство Армении в Греции: Виновники Стамбульского погрома 1955 года остались безнаказаннымиПосольство Армении в Греции: Виновники Стамбульского погрома 1955 года остались безнаказанными
Пашинян рассчитывает на тесное сотрудничество с новым правительством Соединенного КоролевстваПашинян рассчитывает на тесное сотрудничество с новым правительством Соединенного Королевства
Чавушоглу подчеркнул необходимость оказания поддержки переговорному процессу Турции и Азербайджана с АрмениейЧавушоглу подчеркнул необходимость оказания поддержки переговорному процессу Турции и Азербайджана с Арменией
Лавров и Мирзоян Лавров и Мирзоян "сверили часы" на встрече в Москве
Глава МИД Арцаха: Решение за другого принимается только тогда, когда имеют дело с недоразвитым и лишенным достоинства визавиГлава МИД Арцаха: Решение за другого принимается только тогда, когда имеют дело с недоразвитым и лишенным достоинства визави
IDBank первым в Армении представляет карту Visa Platinum BusinessIDBank первым в Армении представляет карту Visa Platinum Business
СМИ: Армению и Азербайджан пригласят на саммит ЕС в Праге  6 октябряСМИ: Армению и Азербайджан пригласят на саммит ЕС в Праге  6 октября
Читать больше



Эксперты
Прогноз: США на данном этапе в вопросе Арцаха не активизируютсяПрогноз: США на данном этапе в вопросе Арцаха не активизируются
Прогноз: Перспектив для мира между Арменией и Азербайджаном нетПрогноз: Перспектив для мира между Арменией и Азербайджаном нет
Прогноз: Решить проблемы в формате Прогноз: Решить проблемы в формате "3+3" можно с учетом интересов России, Турции, Ирана и Азербайджана, но не Армении
Взгляд из Москвы: Евросоюз мобилизовал против РФ весь свой ресурс на постсоветском пространствеВзгляд из Москвы: Евросоюз мобилизовал против РФ весь свой ресурс на постсоветском пространстве
Прогноз: Чрезвычайно осторожная политика Армении чревата большими рискамиПрогноз: Чрезвычайно осторожная политика Армении чревата большими рисками
Читать больше
Комментируемые
Рубен Варданян переходит Рубикон и уходит в политикуРубен Варданян переходит Рубикон и уходит в политику
Прогноз: Чрезвычайно осторожная политика Армении чревата большими рискамиПрогноз: Чрезвычайно осторожная политика Армении чревата большими рисками
Военная делегация Ирана посещает КарабахВоенная делегация Ирана посещает Карабах
Эксперт: Противодействие деарменизации Арцаха требует неординарных решенийЭксперт: Противодействие деарменизации Арцаха требует неординарных решений
Аналитик: Азербайджан нашел путь привода Арцаха под свой контрольАналитик: Азербайджан нашел путь привода Арцаха под свой контроль
Керолайн Кокс направила письмо главе МИД Великобритании, в котором указала на ухудшении ситуации с безопасностью в Нагорном КарабахеКеролайн Кокс направила письмо главе МИД Великобритании, в котором указала на ухудшении ситуации с безопасностью в Нагорном Карабахе
Ара Карян:Расширение НАТО и последствия Ара Карян:Расширение НАТО и последствия
Оптический обман, комнаты-перевертыши, искаженная реальность: В Гюмри открылся первый <Музей иллюзий>Оптический обман, комнаты-перевертыши, искаженная реальность: В Гюмри открылся первый <Музей иллюзий>
В региональной конкурсной программе <Золотого абрикоса> представлено 2 фильма армянских режиссеровВ региональной конкурсной программе <Золотого абрикоса> представлено 2 фильма армянских режиссеров
Президент Казахстана принял участие в специальной панельной сессии Катарского экономического форумаПрезидент Казахстана принял участие в специальной панельной сессии Катарского экономического форума
Оппозиция Лаврову: РФ была и будет союзником Армении и армянского народаОппозиция Лаврову: РФ была и будет союзником Армении и армянского народа
В Ереване открылась ОО <Украинский форум> для оказания помощи беженцам из УкраиныВ Ереване открылась ОО <Украинский форум> для оказания помощи беженцам из Украины
Полиция Армении сообщила о задержании 59 участников протестных акцийПолиция Армении сообщила о задержании 59 участников протестных акций
Полковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для РоссииПолковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для России
Третий президент Армении Серж Саргсян прибыл в АрцахТретий президент Армении Серж Саргсян прибыл в Арцах