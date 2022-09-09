Пятница, 9 Сентября 2022 10:26

АрмИнфо.Премьер-министр Никол Пашинян заверяет, что открытие региональных коммуникаций выгодно Армении. Об этом заявил Пашинян 8 сентября в ходе встречи с представителями армянской общины Владивостока.

<Те, кто занимается экономической деятельностью, в особенности, в РА, могут сказать, насколько наличие коммуникаций, железных дорог, автомобильных дорог меняет дело. Недавно мы провели исследование цен на продукты питания, которое показало, что продукты питания в Армении в среднем дороже, чем во многих странах. И когда мы пытаемся понять, в чем проблема, мы приходим к проблеме транспорта, которая сегодня стала острее. Вы знаете, что до событий вокруг Украины, после ковида, цены на транспорт уже выросли. В результате этого возникают трудности и для бизнеса, но в первую очередь от всего этого страдают потребители>, - сказал Пашинян.

По его словам, Армения заинтересована в открытии региональных транспортных коммуникаций. <Автомобили из Грузии и Ирана могут въезжать и выезжать из Армении, мы не против того, чтобы то же самое происходило с Азербайджаном и с Турцией. Окончательного соглашения по этому вопросу пока не достигнуто. Это связано с некоторыми правовыми нормами, по которым наши взгляды еще окончательно не сошлись. Но хочу очень четко сказать, что после достижения договоренности по этому вопросу мы очень быстро решим вопрос открытия маршрутов и дорог, что предусмотрено также заявлениям от 11 января 2021 года>, - подчеркнул премьер.