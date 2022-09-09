Пятница, 9 Сентября 2022 10:25

АрмИнфо.На брюссельской встрече Армении и Азербайджану не удалось зафиксировать общие позиции по самым важным вопросам, волнующим армянскую сторону. Речь, в частности, идет о проблеме Нагорного Карабаха. Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян 8 сентября в ходе встречи с представителями армянской общины Владивостока.

31 августа в Брюсселе при посредничестве председателя Совета ЕС Шарля Мишеля состоялась четвертая очная встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Как затем заявил Пашинян, обсуждение с Алиевым было объемным, непростым.

Тем не менее, как сегодня заявил глава армянского правительства, и Ереван, и Баку выражают желание достичь мира. <Абсолютно все хотят мира, однако каждый имеет свое представление, свои условия и свою формулу мира>, - указал он.

Как пояснил премьер, позиция Азербайджана заключается в том, что нагорно-карабахская проблема решена, и обсуждать больше нечего. Тем временем, позиция Еревана, а также мировой общественности не совпадает с точкой зрения Баку>, - сказал он.

В частности, точка зрения Азербайджана не совпадает с позицией России. <В ходе моего официального визита в Россию мы с президентом России подписали заявление, в котором зафиксировано, что мы должны сотрудничать в направлении урегулирования нагорно- карабахской проблемы. Иными словами, Россия отмечает, что есть проблема, которую необходимо решить. И это логично, ведь если бы не было проблемы, российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе не было бы>, - сказал Пашинян.