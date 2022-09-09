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|В смысле обеспечения безопасности в Карабахе есть нюансы, которые было бы очень кстати обсудить: Пашинян Путину
|Путин заявил о постоянном контакте с Пашиняном по вопросу обеспечения безопасности вокруг Нагорного Карабаха
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АрмИнфо.На брюссельской встрече Армении и Азербайджану не удалось зафиксировать общие позиции по самым важным вопросам, волнующим армянскую сторону. Речь, в частности, идет о проблеме Нагорного Карабаха. Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян 8 сентября в ходе встречи с представителями армянской общины Владивостока.
31 августа в Брюсселе при посредничестве председателя Совета ЕС Шарля Мишеля состоялась четвертая очная встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Как затем заявил Пашинян, обсуждение с Алиевым было объемным, непростым.
Тем не менее, как сегодня заявил глава армянского правительства, и Ереван, и Баку выражают желание достичь мира. <Абсолютно все хотят мира, однако каждый имеет свое представление, свои условия и свою формулу мира>, - указал он.
Как пояснил премьер, позиция Азербайджана заключается в том, что нагорно-карабахская проблема решена, и обсуждать больше нечего. Тем временем, позиция Еревана, а также мировой общественности не совпадает с точкой зрения Баку>, - сказал он.
В частности, точка зрения Азербайджана не совпадает с позицией России. <В ходе моего официального визита в Россию мы с президентом России подписали заявление, в котором зафиксировано, что мы должны сотрудничать в направлении урегулирования нагорно- карабахской проблемы. Иными словами, Россия отмечает, что есть проблема, которую необходимо решить. И это логично, ведь если бы не было проблемы, российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе не было бы>, - сказал Пашинян.
|Назначен новый глава турецкого контингента совместного российско-турецкого мониторингового центра
|Министр иностранных дел Армении принял регионального директора по Евразии МРИ
|Всемирный совет церквей осудил преступления Азербайджана против армян Арцаха
|Минобороны РА: Азербайджан продолжает распространять дезинформацию
|Азербайджан вернул армянской стороне пятерых военнопленных
|Пашинян признал наличие угроз для Армении в процессе демаркации и делимитации границы
|Пашинян заверяет: Открытие дороги по территории Армении не несет угрозы для РА
|Открытие региональных коммуникаций выгодно Армении: утверждает Пашинян
|На брюссельской встрече Армении и Азербайджану не удалось зафиксировать общие позиции по самым важным для армянской стороны вопросам
|Show must go on: В Ереване состоялся космический концерт в рамках STARMUS VI
|Глава МО Армении и замминистра обороны США договорились углублять двустороннее сотрудничество в оборонной сфере
|Генпрокуратура подтвердила: Зять третьего президента Армении уже два месяца как не состоит в розыске по линии Интерпола
|США рекомендуют своим гражданам в Армении воздерживаться от использования российских авиаперевозчиков при путешествиях
|Филип Рикер отдал дань уважения памяти жертв Геноцида армян
|4.676.836 драмов центру психологической реабилитации «Реабилитационный город Героев»: следующий бенефициар "Силы драма" - фонд "4090"
|В Европарламенте состоялась конференция "Война 2020 года и права человека в Арцахе"
|Народным инспекторам станет проще фиксировать нарушения ПДД
|Координатор Движения сопротивления 14 сентября отправится в Ливан
|В Кремле пока нет подтверждений о готовящемся визите Путина в Армению
|Готовят ли власти Армении почву для сдачи Арцаха Азербайджану?
|Минобороны Армении обвинило противника в обстреле армянских позиций
|В Париже вышла в свет работа "Нагорный Карабах: черная книга", посвященная азербайджано-турецкого агрессии против Арцаха
|Комитет по правам человека ООН подчеркнул незаконность уголовного преследования блогера Лапшина за посещение Нагорного Карабаха
|Филипп Рикер уже в Ереване
|Армения приглашена на первое заседание европейского политического сообщества
|Посол: Япония рассматривает Армению как важного партнера
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Starmus погостит в Гюмри
|По версии Numbeo Армения заняла 72 место по стоимости обучения в международной начальной школе
|Тигран Абрамян рассказал о препятствиях, создаваемых действующей властью, при посещении им боевых позиций
|Прогноз: США на данном этапе в вопросе Арцаха не активизируются
|Прогноз: Перспектив для мира между Арменией и Азербайджаном нет
|В смысле обеспечения безопасности в Карабахе есть нюансы, которые было бы очень кстати обсудить: Пашинян Путину
|Путин заявил о постоянном контакте с Пашиняном по вопросу обеспечения безопасности вокруг Нагорного Карабаха
|МО РА: ВС Армении не открывали огонь по азербайджанской гражданской землеройной технике
|Пашинян надеется на налаживание отношений между Турцией и Арменией при поддержке России
|Безвизовые поездки граждан Армении и Беларуси будут упорядочены
|В Армении пройдут курсы русского языка от Елизаветы Хамраевой
|Программа восстановления монастырского комплекса Амарас находится на завершающем этапе
|Концентрация внимания международного сообщества и России на украинском вопросе чреватa дестабилизацией ситуации на Южном Кавказе: Пашинян
|IDBank выпускает первые в Армении бизнес-карты премиум-класса
|Постпред в ООН: Армения неоднократно сигнализировала о доминировании в политическом поле Азербайджана языка ненависти и расизма
|Арам I избран президентом Всемирного совета церквей
|Осень в Армении вступает в свои права
|На фестивале Starmus в Армении за вклад в популяризацию науки посредством музыки, поэзии и кино были вручены 3 медали Стивена Хокинга
|Прогноз: Решить проблемы в формате "3+3" можно с учетом интересов России, Турции, Ирана и Азербайджана, но не Армении
|Оборонные ведомства Армении и Азербайджана продолжают "игру в пинг понг"
|Взгляд из Москвы: Евросоюз мобилизовал против РФ весь свой ресурс на постсоветском пространстве
|Вандалы осквернили бюсты великих армян в центральном парке Джермука
|Светлана Лобода выступит в Армении с концертом в поддержку Украине
|Временно закроется КПП Бавра-Ниноцминда на армяно-грузинской границе
|The National Interest опубликовал объемную статью о турецком бизнесе по вербовке сирийских наёмников для участия в боевых действиях в Ливии и Нагорном Карабахе
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Посольство Армении в Греции: Виновники Стамбульского погрома 1955 года остались безнаказанными
|Пашинян рассчитывает на тесное сотрудничество с новым правительством Соединенного Королевства
|Чавушоглу подчеркнул необходимость оказания поддержки переговорному процессу Турции и Азербайджана с Арменией
|Лавров и Мирзоян "сверили часы" на встрече в Москве
|Глава МИД Арцаха: Решение за другого принимается только тогда, когда имеют дело с недоразвитым и лишенным достоинства визави
|IDBank первым в Армении представляет карту Visa Platinum Business
|СМИ: Армению и Азербайджан пригласят на саммит ЕС в Праге 6 октября
|Читать больше
|Прогноз: США на данном этапе в вопросе Арцаха не активизируются
|Прогноз: Перспектив для мира между Арменией и Азербайджаном нет
|Прогноз: Решить проблемы в формате "3+3" можно с учетом интересов России, Турции, Ирана и Азербайджана, но не Армении
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