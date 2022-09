Пятница, 9 Сентября 2022 10:24

АрмИнфо.STARMUS в Армении это не только научные открытия, дискуссии об астрофизике, освоении Марса и др., это еще и звезды космических масштабов, которые вот уже несколько дней сияют на <небосклоне> Армении. Вчера, 7 сентября, в СКК им. Карена Демирчяна состоялся фееричный, и поистине космический концерт Another World с участием гитариста легендарной группы Queen Брайана Мэя и других мировых звезд.

Армянской публике посчастливилось услышать излюбленные композиции группы Queen, в числе которых We Will Rock You, We Are the Champions, Bohemian Rhapsody, Another One Bites The Dust и др. Сюрпризом для зрителей стало исполнение Детско-юншеским хором Тавушской епархии в сопровождении легендарного гитариста бессмертного хита Queen - We Will Rock You. Кроме этого, в дань уважения легенде Дживану Гаспаряну, Брайан Мэй подготовил специальный номер с внуком легенды Дживаном Гаспаряном-младшим, исполнив саундтрек из фильма <Гладиатор>.

В течение вечера на сцене СКК выступили также Дерек Шеринян с Саймоном Филлипсом, Риком Фьерабраччи, Рон Тал <Бамблфут>, Монсеррат Марти, Грэм Гоулдман, солист System of a Down Серж Танкян, армянская рок-группа <Немра> и Гор Суджян.

Концерт завершился знаковой песней Show must go on, которую Мэй исполнил вместе с другими известным музыкантами, подарив жителям и гостям армянской столицы настоящий праздник высокой музыки.