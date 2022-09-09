Пятница, 9 Сентября 2022 10:24

АрмИнфо.Повестка армяно-американского оборонного сотрудничества была обсуждена на встрече министра обороны РА Сурена Папикяна с заместителем министра обороны США по политическим делам Колином Каль, которая состоялась 8 сентября в Пентагоне.

Как сообщает пресс-служба МО РА, достигнуты договоренности в направлении углубления сотрудничества по таким направлениям как миротворческая миссия, военное образование, военная медицина и другие области.

По просьбе американской стороны Папикян представил военно-политическую обстановку вокруг Армении, в том числе ситуацию на армяно-азербайджанской границе.

Стороны отметили важность усилий, направленных на достижение долгосрочного мира и стабильности в регионе. На встрече были также затронуты представляющие взаимный интерес вопросы международной безопасности.