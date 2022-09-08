Четверг, 8 Сентября 2022 17:48

АрмИнфо.Зять третьего президента Армении Микаел Минасян, находящийся под уголовным преследованием за незаконное обогащение, уже два месяца как не состоит в розыске по линии Интерпола. Об этом свидетельствует заявление Генпрокуратуры Армении.

Так, в заявлении советника Генпрокурора Гора Абрамяна отмечается, что после сообщений СМИ о том, что Минасян больше не находится в международном розыске по линии Интерпола, прокуратура РА оперативно приняла соответствующие меры для проверки достоверности информации. По его словам, это обусловлено тем, что в прокуратуру не поступало никаких сведений или уведомлений по этому поводу.

" В результате, по информации Полиции, Национальное Центральное Бюро Интерпола в РА письменно уведомило, что в результате рассмотрения заявления, поданного М. Минасяном, Интерпол 7 июля 2022г. приостановил его международный розыск. Иными словами, правовые основания для принятия решения в указанном письме не представлены.

Из вышеизложенного также становится очевидным, что утверждения в публикациях СМИ о том, что международный розыск в отношении Минасяна прекращен по инициативе компетентных органов РА не имеет ничего общего с реальностью", - отметил Абрамян.

"В любом случае, принимая во внимание вышеуказанные обстоятельства, Генеральная прокуратура РА уже начала принимать конкретные меры для выяснения оснований, которые привели к приостановлению розыска Минасяна по линии Интерпола, и инициирования вытекающих из этого соответствующих новых процедур", - подытожил советник Генерального прокурора РА.

Отметим, что Микаел Минасян является фигурантом уголовного дела, расследуемого в Следственном управлении Комитета государственных доходов. Экс- посол обвиняется в незаконном обогащении, присвоении денег в особо крупных размерах и легализации имущества, полученного преступным путем. Минасян был объявлен в розыск 23 марта 2020 года. О его местонахождении неизвестно.

В КГД напоминают, что 22 сентября 2020 года суд первой инстанции города Еревана удовлетворил ходатайство органа предварительного следствия об аресте бывшего посла Армении в Ватикане Микаела Минасяна, фигурирующего в качестве обвиняемого по ряду статей Уголовного кодекса. Однако данное решение суда было обжаловано адвокатами в Апелляционном уголовном суде РА. 16 декабря 2020 года Апелляционный уголовный суд постановил отменить решение суда первой инстанции и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции города Еревана.

Суд общей юрисдикции города Еревана, обсуждая ходатайство о задержании М. Минасяна в качестве меры пресечения, счел наличие достаточных оснований для предъявления обвинения Минасяну обоснованным, признал их законными и 10 июня 2021 года принял решение об удовлетворении ходатайства об избрании в отношении М. Минасяна меры пресечения в виде ареста. Вышеупомянутый судебный акт был вновь обжалован адвокатами М. Минасяна в Апелляционном уголовном суде, который, рассмотрев поданную жалобу, возражения органа предварительного следствия и прокурора, осуществлявшего надзор за предварительным расследованием уголовного дела, принял решение отклонить жалобу адвокатов и оставить в силе решение (об аресте - ред.) суда общей юрисдикции первой инстанции города Еревана.