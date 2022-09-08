Четверг, 8 Сентября 2022 16:24

АрмИнфо. США рекомендуют своим гражданам в Армении воздерживаться от использования российских авиаперевозчиков при путешествиях.

Так, в заявлении посольства США в РА, в частности говорится: "Российские авиаперевозчики продолжают работать в Армении. Посольство США информирует граждан США о том, что Федеральное авиационное управление(FAA) понизило рейтинг безопасности полетов для России. Это обусловлено тем, что управление гражданской авиации РФ не соблюдает стандарты безопасности Международной организации гражданской авиации (ICAO) в отношении надзора за деятельностью российских авиаперевозчиков. Этот рейтинг безопасности полетов FAA не распространяется на армянские авиаперевозчики или самолеты, принадлежащие или эксплуатируемые Арменией"

В этой связи американским гражданам рекомендуется рассматривать варианты путешествий, которые исключат использование российских авиаперевозчиков.