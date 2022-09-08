Четверг, 8 Сентября 2022 15:43

АрмИнфо.В рамках совместной инициативы IDBank-а и Idram-а «Сила одного драма» вся сумма, собранная за август - 4.676.836 драмов, была переведена в психологический центр «Реабилитационный город героев».

В конце проекта компании также объявили имя следующего бенефициара. Все средства, накопленные за сентябрь, будут направлены в фонд «4090».

Фонд «4090» был создан после 44-дневной Арцахской войны. Цель фонда – дать возможность получить образование героям Апрельской и 44-дневной войн, которые, несмотря на различные препятствия, идут к своей мечте, становясь строителями будущего нашей Родины.

По словам Ирины Пахлеванян, директора фонда «4090», инициатива «Сила одного драма» очень важна для фонда, особенно в начале нового учебного года, так как количество бенефициаров в этом году почти удвоилось по сравнению с прошлым годом, и каждый драм сейчас имеет большое значение. Кроме того, до сих пор основными спонсорами фонда были частные лица, и эта инициатива является хорошим синтезом сотрудничества, ведь за корпоративным партнерством стоят тысячи наших соотечественников.

Целью фонда является предоставление стипендий защитникам Отечества, повышение их квалификации и обучение, а также реализация образовательных программ.

По словам Татевик Вардеванян, руководителя отдела по коммуникациям IDBank-а, сегодня, как никогда, особенно важно инвестировать в образование. «Деятельность фонда 4090 чрезвычайно важна в этом плане, потому что фонд предоставляет стипендии людям, прошедшим через войну, для которых образование является залогом продолжения жизни на Родине в это время. Известно, что образование является одним из ключевых направлений инициативы «Сила одного драма», а поддержка «4090» вдвойне обязывает, ведь у нас есть возможность отблагодарить наших героев за то, что связывают свое будущее с нашей страной, несмотря на все трудности. Важно, чтобы наши соотечественники, прошедшие через войну, могли получить надлежащее образование и не столкнуться с какими-либо препятствиями на пути», — говорит Татевик Вардеванян.

IDBank и Idram переводят один драм на инициативу «Сила одного драма» каждый раз, когда вы совершаете платеж через платформы компаний. С помощью приложения Idram&IDBank можно совершать платежи в примерно 12 000 точках продажи, 900 интернет-магазинах, а также за 400+ услуг, доступных в системе.

Собранная сумма «Силы одного драма» превысила 95 млн драмов.