Четверг, 8 Сентября 2022 15:41

АрмИнфо.В Европейском парламенте 8 сентября состоялась конференция "Война 2020 года и права человека в Арцахе". Мероприятие состоялось по инициативе депутата Европарламента от Нидерландов Питер ван Дален и при взаимодействии с офисом АРФ "Ай Дат" в Европе.

Как сообщает пресс-служба Бюро АРФД, основными спикерами конференции стали защитник прав человека Арцаха Гегам Степанян и представитель армянских военнопленных в Европейском суде по правам человека Сирануш Саакян.

В мероприятии приняли участие многие депутаты Европарламента - разные политические группы, много политиков, дипломатов и представителей неправительственных организаций.

Депутат Европарламента Питер ван Дален подтвердил готовность поддержать Арцах, заявив: "Я стою рядом с армянским народом. Жизнь коренного армянского народа Арцаха и его культурное наследие находятся под угрозой. Мы должны не мириться со "статус- кво", а обеспечить армянскому населению Нагорного Карабаха гарантии проживания на своей исторической земле".

Президент Европейского офиса АРФ "Ай Дат" Гаспар Карапетян в своем выступлении поблагодарил участников конференции и депутат Питера ван Далена, инициировавший конференцию.

"Развязанная Азербайджаном в 2020 году вторая Арцахская война стала новой попыткой подвергнуть арцахцев этнической чистке у себя на родине. Право армянского народа жить свободно и независимо на своей родине является одним из основных прав человека. Европарламент своей срочной резолюцией уже осудил спонсируемую на государственном уровне политику армяноненавистничества в Азербайджане, что само по себе является признанием того факта, что существование народа Арцаха под властью Азербайджана невозможно", подчеркнул он.

Основные спикеры конференции говорили о грубых нарушениях прав человека и международных конвенций во время последней Арцахской войны и в последующий период.

Гегам Степанян отметил, что политика Азербайджана по этнической чистке, угрозы и применение насилия, психологические атаки на население направлена на нарушение естественной жизни и преследуют цель создать недоверие к существованию армянского народа в Арцахе. "Это недоверие растет, особенно когда вопрос о статусе Арцаха не становится предметом переговоров, в том числе при посредничестве Евросоюза", - констатировал Омбудсмен НКР.

В свою очередь Сирануш Саакян помимо представления соответствующих решений международных судов против Азербайджана с юридической точки зрения, отметила, что определяющей характеристикой Азербайджана стала антиармянская ксенофобия, которая выражается в формах языка ненависти, жестокого обращения с армянскими заключенными, прославления этнического насилия в отношении армян, этнических чисток, отрицания истории.