Четверг, 8 Сентября 2022 13:55

АрмИнфо.Координатор Движения сопротивления, депутат Национального собрания РА от фракции "Армения" (Айастан) Ишхан Сагателян 14 сентября отправится в Ливан.

Как рассказал сам Сагателян, цель визита - участие в собрании в поддержку Движения сопротивления, которая пройдет в этот день в Бейруте.

"Я выступлю с речью и представлю все нюансы текущей ситуации. Особенно в свете последних событий я считаю это более чем важным событием. Движение сопротивления - это не движение в Facebook, в зале или каких-то элитных кругов. Оно общеармянское, и наша задача - поговорить с каждым сочувствующим человеком, группой и сообществом. Наша задача также состоит в том, чтобы внимательно выслушать этих людей, обсудить с ними все возможные планы развития и реализовать лучшие предложения", - написал Сагателян на своей странице в Facebook.

При этом он призвал не пытаться отвлечь их внимание от насущных проблем страны, создавая бурю в стакане воды.

"Сегодня время поговорить со всеми армянами. Пришло время найти решения вместе со всеми армянами. И мы будем продолжать идти по этому пути, работать с каждым сочувствующим армянином и иметь ожидаемые результаты", - резюмировал он.

Напомним, что Движение было создано весной текущего года оппозиционными силами, которые выступают за отставку действующего премьер-министра РА. Согласно заявлению Движения, армянские власти ведут губительную для армянской государственности и Республики Арцаха внешнюю политику и их ключевая задача, отстранить эту антинациональную власть