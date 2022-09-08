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АрмИнфо.Координатор Движения сопротивления, депутат Национального собрания РА от фракции "Армения" (Айастан) Ишхан Сагателян 14 сентября отправится в Ливан.
Как рассказал сам Сагателян, цель визита - участие в собрании в поддержку Движения сопротивления, которая пройдет в этот день в Бейруте.
"Я выступлю с речью и представлю все нюансы текущей ситуации. Особенно в свете последних событий я считаю это более чем важным событием. Движение сопротивления - это не движение в Facebook, в зале или каких-то элитных кругов. Оно общеармянское, и наша задача - поговорить с каждым сочувствующим человеком, группой и сообществом. Наша задача также состоит в том, чтобы внимательно выслушать этих людей, обсудить с ними все возможные планы развития и реализовать лучшие предложения", - написал Сагателян на своей странице в Facebook.
При этом он призвал не пытаться отвлечь их внимание от насущных проблем страны, создавая бурю в стакане воды.
"Сегодня время поговорить со всеми армянами. Пришло время найти решения вместе со всеми армянами. И мы будем продолжать идти по этому пути, работать с каждым сочувствующим армянином и иметь ожидаемые результаты", - резюмировал он.
Напомним, что Движение было создано весной текущего года оппозиционными силами, которые выступают за отставку действующего премьер-министра РА. Согласно заявлению Движения, армянские власти ведут губительную для армянской государственности и Республики Арцаха внешнюю политику и их ключевая задача, отстранить эту антинациональную власть
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|Народным инспекторам станет проще фиксировать нарушения ПДД
|Координатор Движения сопротивления 14 сентября отправится в Ливан
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|В Армении пройдут курсы русского языка от Елизаветы Хамраевой
|Программа восстановления монастырского комплекса Амарас находится на завершающем этапе
|Концентрация внимания международного сообщества и России на украинском вопросе чреватa дестабилизацией ситуации на Южном Кавказе: Пашинян
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|Светлана Лобода выступит в Армении с концертом в поддержку Украине
|Временно закроется КПП Бавра-Ниноцминда на армяно-грузинской границе
|The National Interest опубликовал объемную статью о турецком бизнесе по вербовке сирийских наёмников для участия в боевых действиях в Ливии и Нагорном Карабахе
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|Посольство Армении в Греции: Виновники Стамбульского погрома 1955 года остались безнаказанными
|Пашинян рассчитывает на тесное сотрудничество с новым правительством Соединенного Королевства
|Чавушоглу подчеркнул необходимость оказания поддержки переговорному процессу Турции и Азербайджана с Арменией
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|СМИ: Армению и Азербайджан пригласят на саммит ЕС в Праге 6 октября
|В рамках STARMUS VI Армению посетит лауреат Нобелевской премии по химии Курт Вютрих
|Инфоштаб: Власти Арцаха не ведут никаких переговоров о "cдаче" общины Иванян и Ачапнякского района Степанакерта противнику
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|В суд направлено второе уголовное дело о злостном непредставлении декларации об имуществе и доходах - прокуратура РА
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|Прогноз: США на данном этапе в вопросе Арцаха не активизируются
|Прогноз: Перспектив для мира между Арменией и Азербайджаном нет
|Прогноз: Решить проблемы в формате "3+3" можно с учетом интересов России, Турции, Ирана и Азербайджана, но не Армении
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