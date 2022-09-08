Четверг, 8 Сентября 2022 13:54

АрмИнфо. В Кремле пока нет подтверждений о готовящемся визите президента РФ Владимира Путина в Армению, заявил помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков.

Ранее глава МИД Армении Мирзоян заявлял, что визит Путина в страну может состояться в октябре-декабре.

"У меня нет никаких подтверждений на этот счет. Пока наша сторона официально об этом не говорила", - сказал Ушаков журналистам в ответ на вопрос, ведется ли подготовка такого визита.

Он добавил, что рабочие контакты российского лидера и премьер-министра Армении Никола Пашиняна носят активный характер, в текущем году они встречались несколько раз лично, также политики регулярно говорят по телефону, передает РИА Новости.

Отметим, что последняя такая встреча состоялась 7 сентября во Владивостоке на полях ВЭФ