Arminfo.info




 Четверг, 8 Сентября 2022 12:20
Марианна Мкртчян

Готовят ли власти Армении почву для сдачи Арцаха Азербайджану?

Готовят ли власти Армении почву для сдачи Арцаха Азербайджану?

АрмИнфо. Готовят ли власти Армении почву для сдачи Арцаха Азербайджану? Вопрос далек от риторики и основанием для утверждения вышесказанного служат заявления, озвучиваемые на высшем уровне со стороны армянского руководства, в которых уже ни слова не говорится о принципе права народов на самоопределение.

Принципа, являющегося одним из основополагающих столпов переговорного процесса по урегулированию нагорно-карабахского конфликта на протяжении трех десятилетий. Взамен, вбрасывается довольно размытый нарратив лишь о мерах обеспечения безопасности армянского населения Нагорного Карабаха.

Еще одним весомым основание для подобного утверждения служит вчерашнее одиозное заявление бывшего министра здравоохранения Армении, депутата парламента РА от правящего "Гражданский договор" Арсена Торосяна, который выступил с утверждением, что якобы шансов признать независимость Арцаха нет и никогда не было.

<Статус-кво, сложившийся после войны 2020 года, таит в себе опасности. Хотим ли мы бесконечно оставаться под угрозой быть убитыми, или мы должны разрешить конфликт?  Для этого необходимо лечить раны армянского и азербайджанского народов, переживающих 30 лет в войнах и военных конфликтов, а не углублять вражду.

Азербайджан был ранен в войне 1994 года, давшей 25 тысяч жертв и имея 600 тысяч беженцев, или мы единственные жертвы? Разжигание длительной вражды с азербайджанцами является для нас ловушкой. Мы не должны разжигать вражду.  Государство потерпело неудачу в предыдущие годы, не сумев добиться независимости Арцаха>, - обливается слезами Торосян.

По его словам, идея независимости была самообманом. <Шансов признать независимость Арцаха нет и никогда не было. Мы работаем над тем, чтобы мина или замедленный взрыв не стали решением арцахской проблемы>, - заявил сердобольный Торосян, умолчавший о потерях армянской стороны не только в ходе широкомасштабной военной агрессии Азербайджана против Арцаха осенью 2020 года, но и о тех потерях, которые несут ВС РА в период проводимой действующими властями так называемой пресловутой "эпохи мира". Ведь за этот период у армянской стороны порядка двух десятков потерь, в том числе среди мирного населения.

В этой связи Торосяну хочется привести пример мастер-класс от президента России Владимира Путина, сделанный не далее, как вчера относительно принципа права народов на самоопределение.

Так, в ходе пленарного заседания ВЭФ Путин заявил, что Устав ООН говорит о праве нации на самоопределение. "В ходе "косовского кризиса" международный суд ООН принял решение, согласно которому, если какая-то часть территории, часть страны хочет объявить о своей независимости, эта часть не обязана спрашивать разрешение у центрального правительства своей страны. Это применительно к Косово. К Донецкой (Народной) Республике и Луганской (Народной Республике) почему не то же самое? Все то же самое", - отметил президент РФ.

В этой связи хотелось бы напомнить господину Торосяну, что 2 сентября 1991 года на совместной сессии Нагорно-Карабахского областного и Шаумяновского районного Советов народных депутатов была принята Декларация о провозглашении Нагорно- Карабахской Республики в границах Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО) и Шаумяновского района.

Таким образом, было реализовано право, отраженное в действовавшем в то время законодательстве, в частности, в законе, принятом 3 апреля 1990 года, предусматривавшем предоставление национальным автономиям права самостоятельно определять свой государственно-правовой статус в случае выхода союзной республики из состава СССР. 10 декабря 1991года, всего за несколько дней до официального падения Советского Союза, в Нагорном Карабахе прошел референдум, в ходе которого подавляющее большинство населения - 99,89% - высказалось за полную независимость от Азербайджана. После этого на парламентских выборах был избран парламент НКР, который сформировал первое правительство. Независимое правительство НКР выполняло свои обязанности в условиях абсолютной блокады и последовавшей за ней военной агрессии Азербайджана.

В этой связи также хочется напомнить, что согласно Конституции Республики Армения, РА взяла на себя обязательства гаранта безопасности населения Нагорного Карабаха и должна выполнять их в полной мере.  И в этой связи, господину Торосяну вместо того, чтобы распространять беспочвенные утверждения, следовало бы на парламентских площадках в рамках полномочий, наделенных армянским избирателем, заняться обеспечением и продвижением интересов как Республики Армения, так и Республики Арцах. Благо, правовые основания для продвижения международного признания Республики Арцах на лицо, а памятка от президента России - в помощь.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
США рекомендуют своим гражданам в Армении воздерживаться от использования российских авиаперевозчиков при путешествияхСША рекомендуют своим гражданам в Армении воздерживаться от использования российских авиаперевозчиков при путешествиях
Филип Рикер отдал дань уважения памяти жертв Геноцида армянФилип Рикер отдал дань уважения памяти жертв Геноцида армян
4.676.836 драмов центру психологической реабилитации «Реабилитационный город Героев»: следующий бенефициар 4.676.836 драмов центру психологической реабилитации «Реабилитационный город Героев»: следующий бенефициар "Силы драма" - фонд "4090"
В Европарламенте состоялась конференция В Европарламенте состоялась конференция "Война 2020 года и права человека в Арцахе"
Народным инспекторам станет проще фиксировать нарушения ПДДНародным инспекторам станет проще фиксировать нарушения ПДД
Координатор Движения сопротивления 14 сентября отправится в ЛиванКоординатор Движения сопротивления 14 сентября отправится в Ливан
В Кремле пока нет подтверждений о готовящемся визите Путина в АрмениюВ Кремле пока нет подтверждений о готовящемся визите Путина в Армению
Готовят ли власти Армении почву для сдачи Арцаха Азербайджану?Готовят ли власти Армении почву для сдачи Арцаха Азербайджану?
Минобороны Армении обвинило противника в обстреле армянских позицийМинобороны Армении обвинило противника в обстреле армянских позиций
В Париже вышла в свет работа В Париже вышла в свет работа "Нагорный Карабах: черная книга", посвященная азербайджано-турецкого агрессии против Арцаха
Комитет по правам человека ООН подчеркнул незаконность уголовного преследования блогера Лапшина за посещение Нагорного КарабахаКомитет по правам человека ООН подчеркнул незаконность уголовного преследования блогера Лапшина за посещение Нагорного Карабаха
Филипп Рикер уже в ЕреванеФилипп Рикер уже в Ереване
Армения приглашена на первое заседание европейского политического сообществаАрмения приглашена на первое заседание европейского политического сообщества
Посол: Япония рассматривает Армению как важного партнераПосол: Япония рассматривает Армению как важного партнера
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
Starmus погостит в ГюмриStarmus погостит в Гюмри
По версии Numbeo Армения заняла 72 место по стоимости обучения в международной  начальной школеПо версии Numbeo Армения заняла 72 место по стоимости обучения в международной  начальной школе
Тигран Абрамян рассказал о препятствиях, создаваемых действующей властью, при посещении им боевых позицийТигран Абрамян рассказал о препятствиях, создаваемых действующей властью, при посещении им боевых позиций
Прогноз: США на данном этапе в вопросе Арцаха не активизируютсяПрогноз: США на данном этапе в вопросе Арцаха не активизируются
Прогноз: Перспектив для мира между Арменией и Азербайджаном нетПрогноз: Перспектив для мира между Арменией и Азербайджаном нет
В смысле обеспечения безопасности в Карабахе есть нюансы, которые было бы очень кстати обсудить: Пашинян ПутинуВ смысле обеспечения безопасности в Карабахе есть нюансы, которые было бы очень кстати обсудить: Пашинян Путину
Путин заявил о постоянном контакте с Пашиняном по вопросу обеспечения безопасности вокруг Нагорного КарабахаПутин заявил о постоянном контакте с Пашиняном по вопросу обеспечения безопасности вокруг Нагорного Карабаха
МО РА: ВС Армении не открывали огонь по азербайджанской гражданской землеройной техникеМО РА: ВС Армении не открывали огонь по азербайджанской гражданской землеройной технике
Пашинян надеется на налаживание отношений между Турцией и Арменией при поддержке РоссииПашинян надеется на налаживание отношений между Турцией и Арменией при поддержке России
Безвизовые поездки граждан Армении и Беларуси будут упорядоченыБезвизовые поездки граждан Армении и Беларуси будут упорядочены
В Армении пройдут курсы русского языка от Елизаветы ХамраевойВ Армении пройдут курсы русского языка от Елизаветы Хамраевой
Программа восстановления монастырского комплекса Амарас находится на завершающем этапеПрограмма восстановления монастырского комплекса Амарас находится на завершающем этапе
Концентрация внимания международного сообщества и России на украинском вопросе чреватa дестабилизацией ситуации на Южном Кавказе: ПашинянКонцентрация внимания международного сообщества и России на украинском вопросе чреватa дестабилизацией ситуации на Южном Кавказе: Пашинян
IDBank выпускает первые в Армении бизнес-карты премиум-классаIDBank выпускает первые в Армении бизнес-карты премиум-класса
Постпред в ООН: Армения неоднократно сигнализировала о доминировании в политическом поле Азербайджана языка ненависти и расизмаПостпред в ООН: Армения неоднократно сигнализировала о доминировании в политическом поле Азербайджана языка ненависти и расизма
Арам I избран президентом Всемирного совета церквейАрам I избран президентом Всемирного совета церквей
Осень в Армении вступает в свои праваОсень в Армении вступает в свои права
На фестивале Starmus в Армении за вклад в популяризацию науки посредством музыки, поэзии и кино были вручены 3 медали Стивена ХокингаНа фестивале Starmus в Армении за вклад в популяризацию науки посредством музыки, поэзии и кино были вручены 3 медали Стивена Хокинга
Прогноз: Решить проблемы в формате Прогноз: Решить проблемы в формате "3+3" можно с учетом интересов России, Турции, Ирана и Азербайджана, но не Армении
Оборонные ведомства Армении и Азербайджана продолжают Оборонные ведомства Армении и Азербайджана продолжают "игру в пинг понг"
Взгляд из Москвы: Евросоюз мобилизовал против РФ весь свой ресурс на постсоветском пространствеВзгляд из Москвы: Евросоюз мобилизовал против РФ весь свой ресурс на постсоветском пространстве
Вандалы осквернили бюсты великих армян в центральном парке ДжермукаВандалы осквернили бюсты великих армян в центральном парке Джермука
Светлана Лобода выступит в Армении с концертом в поддержку УкраинеСветлана Лобода выступит в Армении с концертом в поддержку Украине
Временно закроется КПП Бавра-Ниноцминда на армяно-грузинской границеВременно закроется КПП Бавра-Ниноцминда на армяно-грузинской границе
The National Interest опубликовал объемную статью о турецком бизнесе по вербовке сирийских наёмников для участия в боевых действиях в Ливии и Нагорном КарабахеThe National Interest опубликовал объемную статью о турецком бизнесе по вербовке сирийских наёмников для участия в боевых действиях в Ливии и Нагорном Карабахе
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
Посольство Армении в Греции: Виновники Стамбульского погрома 1955 года остались безнаказаннымиПосольство Армении в Греции: Виновники Стамбульского погрома 1955 года остались безнаказанными
Пашинян рассчитывает на тесное сотрудничество с новым правительством Соединенного КоролевстваПашинян рассчитывает на тесное сотрудничество с новым правительством Соединенного Королевства
Чавушоглу подчеркнул необходимость оказания поддержки переговорному процессу Турции и Азербайджана с АрмениейЧавушоглу подчеркнул необходимость оказания поддержки переговорному процессу Турции и Азербайджана с Арменией
Лавров и Мирзоян Лавров и Мирзоян "сверили часы" на встрече в Москве
Глава МИД Арцаха: Решение за другого принимается только тогда, когда имеют дело с недоразвитым и лишенным достоинства визавиГлава МИД Арцаха: Решение за другого принимается только тогда, когда имеют дело с недоразвитым и лишенным достоинства визави
IDBank первым в Армении представляет карту Visa Platinum BusinessIDBank первым в Армении представляет карту Visa Platinum Business
СМИ: Армению и Азербайджан пригласят на саммит ЕС в Праге  6 октябряСМИ: Армению и Азербайджан пригласят на саммит ЕС в Праге  6 октября
В рамках STARMUS VI Армению посетит лауреат Нобелевской премии по химии Курт ВютрихВ рамках STARMUS VI Армению посетит лауреат Нобелевской премии по химии Курт Вютрих
Инфоштаб: Власти Арцаха не ведут никаких переговоров о Инфоштаб: Власти Арцаха не ведут никаких переговоров о "cдаче" общины Иванян и Ачапнякского района Степанакерта противнику
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
АраратБанк выпустит и разместит облигации на 3 млн. долларовАраратБанк выпустит и разместит облигации на 3 млн. долларов
Мирный договор с Азербайджаном должен быть подписан до конца текущего года - СМИМирный договор с Азербайджаном должен быть подписан до конца текущего года - СМИ
Рубен Варданян переходит Рубикон и уходит в политикуРубен Варданян переходит Рубикон и уходит в политику
Прогноз: Чрезвычайно осторожная политика Армении чревата большими рискамиПрогноз: Чрезвычайно осторожная политика Армении чревата большими рисками
Новый регламент позволит предотвратить преступность среди несовершеннолетних - ПолицияНовый регламент позволит предотвратить преступность среди несовершеннолетних - Полиция
Минобороны Армении выступили со вторым за день опровержением противникаМинобороны Армении выступили со вторым за день опровержением противника
Экс-мэр Еревана решил вернуться к творческой деятельностиЭкс-мэр Еревана решил вернуться к творческой деятельности
В суд направлено второе уголовное дело о злостном непредставлении декларации об имуществе и доходах - прокуратура РАВ суд направлено второе уголовное дело о злостном непредставлении декларации об имуществе и доходах - прокуратура РА
На Малой сцене Русского драмтеатра им.Станиславского премьераНа Малой сцене Русского драмтеатра им.Станиславского премьера
Читать больше



Эксперты
Прогноз: США на данном этапе в вопросе Арцаха не активизируютсяПрогноз: США на данном этапе в вопросе Арцаха не активизируются
Прогноз: Перспектив для мира между Арменией и Азербайджаном нетПрогноз: Перспектив для мира между Арменией и Азербайджаном нет
Прогноз: Решить проблемы в формате Прогноз: Решить проблемы в формате "3+3" можно с учетом интересов России, Турции, Ирана и Азербайджана, но не Армении
Взгляд из Москвы: Евросоюз мобилизовал против РФ весь свой ресурс на постсоветском пространствеВзгляд из Москвы: Евросоюз мобилизовал против РФ весь свой ресурс на постсоветском пространстве
Прогноз: Чрезвычайно осторожная политика Армении чревата большими рискамиПрогноз: Чрезвычайно осторожная политика Армении чревата большими рисками
Читать больше
Комментируемые
Рубен Варданян переходит Рубикон и уходит в политикуРубен Варданян переходит Рубикон и уходит в политику
Прогноз: Чрезвычайно осторожная политика Армении чревата большими рискамиПрогноз: Чрезвычайно осторожная политика Армении чревата большими рисками
Военная делегация Ирана посещает КарабахВоенная делегация Ирана посещает Карабах
Эксперт: Противодействие деарменизации Арцаха требует неординарных решенийЭксперт: Противодействие деарменизации Арцаха требует неординарных решений
Аналитик: Азербайджан нашел путь привода Арцаха под свой контрольАналитик: Азербайджан нашел путь привода Арцаха под свой контроль
Керолайн Кокс направила письмо главе МИД Великобритании, в котором указала на ухудшении ситуации с безопасностью в Нагорном КарабахеКеролайн Кокс направила письмо главе МИД Великобритании, в котором указала на ухудшении ситуации с безопасностью в Нагорном Карабахе
Ара Карян:Расширение НАТО и последствия Ара Карян:Расширение НАТО и последствия
Оптический обман, комнаты-перевертыши, искаженная реальность: В Гюмри открылся первый <Музей иллюзий>Оптический обман, комнаты-перевертыши, искаженная реальность: В Гюмри открылся первый <Музей иллюзий>
В региональной конкурсной программе <Золотого абрикоса> представлено 2 фильма армянских режиссеровВ региональной конкурсной программе <Золотого абрикоса> представлено 2 фильма армянских режиссеров
Президент Казахстана принял участие в специальной панельной сессии Катарского экономического форумаПрезидент Казахстана принял участие в специальной панельной сессии Катарского экономического форума
Оппозиция Лаврову: РФ была и будет союзником Армении и армянского народаОппозиция Лаврову: РФ была и будет союзником Армении и армянского народа
В Ереване открылась ОО <Украинский форум> для оказания помощи беженцам из УкраиныВ Ереване открылась ОО <Украинский форум> для оказания помощи беженцам из Украины
Полиция Армении сообщила о задержании 59 участников протестных акцийПолиция Армении сообщила о задержании 59 участников протестных акций
Полковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для РоссииПолковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для России
Третий президент Армении Серж Саргсян прибыл в АрцахТретий президент Армении Серж Саргсян прибыл в Арцах