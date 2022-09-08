Четверг, 8 Сентября 2022 12:20

АрмИнфо. Готовят ли власти Армении почву для сдачи Арцаха Азербайджану? Вопрос далек от риторики и основанием для утверждения вышесказанного служат заявления, озвучиваемые на высшем уровне со стороны армянского руководства, в которых уже ни слова не говорится о принципе права народов на самоопределение.

Принципа, являющегося одним из основополагающих столпов переговорного процесса по урегулированию нагорно-карабахского конфликта на протяжении трех десятилетий. Взамен, вбрасывается довольно размытый нарратив лишь о мерах обеспечения безопасности армянского населения Нагорного Карабаха.

Еще одним весомым основание для подобного утверждения служит вчерашнее одиозное заявление бывшего министра здравоохранения Армении, депутата парламента РА от правящего "Гражданский договор" Арсена Торосяна, который выступил с утверждением, что якобы шансов признать независимость Арцаха нет и никогда не было.

<Статус-кво, сложившийся после войны 2020 года, таит в себе опасности. Хотим ли мы бесконечно оставаться под угрозой быть убитыми, или мы должны разрешить конфликт? Для этого необходимо лечить раны армянского и азербайджанского народов, переживающих 30 лет в войнах и военных конфликтов, а не углублять вражду.

Азербайджан был ранен в войне 1994 года, давшей 25 тысяч жертв и имея 600 тысяч беженцев, или мы единственные жертвы? Разжигание длительной вражды с азербайджанцами является для нас ловушкой. Мы не должны разжигать вражду. Государство потерпело неудачу в предыдущие годы, не сумев добиться независимости Арцаха>, - обливается слезами Торосян.

По его словам, идея независимости была самообманом. <Шансов признать независимость Арцаха нет и никогда не было. Мы работаем над тем, чтобы мина или замедленный взрыв не стали решением арцахской проблемы>, - заявил сердобольный Торосян, умолчавший о потерях армянской стороны не только в ходе широкомасштабной военной агрессии Азербайджана против Арцаха осенью 2020 года, но и о тех потерях, которые несут ВС РА в период проводимой действующими властями так называемой пресловутой "эпохи мира". Ведь за этот период у армянской стороны порядка двух десятков потерь, в том числе среди мирного населения.

В этой связи Торосяну хочется привести пример мастер-класс от президента России Владимира Путина, сделанный не далее, как вчера относительно принципа права народов на самоопределение.

Так, в ходе пленарного заседания ВЭФ Путин заявил, что Устав ООН говорит о праве нации на самоопределение. "В ходе "косовского кризиса" международный суд ООН принял решение, согласно которому, если какая-то часть территории, часть страны хочет объявить о своей независимости, эта часть не обязана спрашивать разрешение у центрального правительства своей страны. Это применительно к Косово. К Донецкой (Народной) Республике и Луганской (Народной Республике) почему не то же самое? Все то же самое", - отметил президент РФ.

В этой связи хотелось бы напомнить господину Торосяну, что 2 сентября 1991 года на совместной сессии Нагорно-Карабахского областного и Шаумяновского районного Советов народных депутатов была принята Декларация о провозглашении Нагорно- Карабахской Республики в границах Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО) и Шаумяновского района.

Таким образом, было реализовано право, отраженное в действовавшем в то время законодательстве, в частности, в законе, принятом 3 апреля 1990 года, предусматривавшем предоставление национальным автономиям права самостоятельно определять свой государственно-правовой статус в случае выхода союзной республики из состава СССР. 10 декабря 1991года, всего за несколько дней до официального падения Советского Союза, в Нагорном Карабахе прошел референдум, в ходе которого подавляющее большинство населения - 99,89% - высказалось за полную независимость от Азербайджана. После этого на парламентских выборах был избран парламент НКР, который сформировал первое правительство. Независимое правительство НКР выполняло свои обязанности в условиях абсолютной блокады и последовавшей за ней военной агрессии Азербайджана.

В этой связи также хочется напомнить, что согласно Конституции Республики Армения, РА взяла на себя обязательства гаранта безопасности населения Нагорного Карабаха и должна выполнять их в полной мере. И в этой связи, господину Торосяну вместо того, чтобы распространять беспочвенные утверждения, следовало бы на парламентских площадках в рамках полномочий, наделенных армянским избирателем, заняться обеспечением и продвижением интересов как Республики Армения, так и Республики Арцах. Благо, правовые основания для продвижения международного признания Республики Арцах на лицо, а памятка от президента России - в помощь.