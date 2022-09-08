Четверг, 8 Сентября 2022 10:47

АрмИнфо.Комитет по правам человека ООН признает незаконным не только пытки и издевательства в азербайджанском плену, но и подчеркивает незаконность самого факта уголовного преследования за посещение Нагорного Карабаха и выдачу Азербайджану по этим обвинениям. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил российско-израильский блогер Александр Лапшин.

"Друзья, у меня просто фантастические новости! Не могу удержаться, очень хочу немедленно с вами поделиться. Вы наверное думали, что я сижу в Израиле и развлекаюсь, пока армянские солдаты томятся в азербайджанском плену. Это не так. На протяжении всего лета я работал с Комитетом по правам человека ООН в Женеве, встречался с их представителями в Дубае, побывал непосредственно в Женеве.

Все это время комитет по правам человека ООН рассматривал мою жалобу CCPR-C-135- D-2945-2017E против Белоруссии и Азербайджана, в которой я обвинил оба государства в грубейшем нарушении прав человека и потребовал признать незаконным уголовное преследование за посещение Нагорного Карабаха. Друзья, не передать словами, сколько сил и здоровья я вложил в эту борьбу. Даже больше, чем в выигранный

20.05.2021 суд в Страсбурге, признавший режим Баку виновным в моем

незаконном аресте, пытках покушении на убийство", - отметил блогер.

При этом он подчеркнул, что 7 сентября получил решение ООН по

вопросу. "Причем вынесенное комитетом решение просто разгромное для

двух усатых диктаторов, Алиева и Лукашенко. Поскольку признает незаконным не только уже доказанные в ЕСПЧ в Страсбурге пытки и издевательства в азербайджанском плену, но и подчеркивает незаконность самого факта уголовного преследования за посещение Нагорного Карабаха и выдачу Азербайджану по этим обвинениям. Этим я вбил новый мощный гвоздь в режимы Алиева и Лукашенко", - отметил он.

Лапшин добавил, что это стало дополнительным основанием для грядущего судебного процесса в США против руководства Азербайджана.

Блогер еще раз подчеркнул, что теперь уже не только ЕСПЧ в Страсбурге, но и ООН признали обе страны виновными в преступлениях и незаконном уголовном преследовании. "Это гарантированно пойдет на пользу в борьбе за освобождение армянских военнопленных, незаконно удерживаемых в азербайджанских тюрьмах. И это также пойдет на пользу борьбе арцахских армян за самоопределение. Прямо сейчас очень многие заинтересованные стороны уже начали работать с принятым решением и вскоре Баку ощутит на себе болезненные плоды моих скромных усилий", - отметил он.

В заключение Лапшин подчеркнул, что борьба на этом не закончена. "Впереди суд в США и очень много мероприятий и в ООН, и в правозащитных организациях, встречи с политиками в Европе, США и Израиле", -подытожил он.

Отметим, что Александр Лапшин стал широко известен в общественных кругах после того, как в 2016-м году был арестован в Минске по просьбе властей Азербайджана и экстрадирован в Баку из-за посещения Нагорного Карабаха. В Нагорном Карабахе Лапшин побывал в 2011 и 2012 году, после чего был внесен Азербайджаном в черный список лиц, которым запрещен въезд в страну. Тем не менее, Александр Лапшин сумел побывать в Баку в июне 2016 года, въехав в Азербайджан по своему украинскому паспорту, в котором вместо "Александр" было вписано "Олександр", из-за чего азербайджанские пограничники не смогли распознать в Лапшине человека из черного списка.

Экстрадиция в феврале 2017 года блогера из Минска в Баку вызвало напряжение в отношениях между Арменией и Беларусью, а также стало темой внешнеполитической повестки дня в Израиле и России. Глава МИД России, Сергей Лавров заявил, что Россия категорически против выдачи блогера Азербайджану, а также против криминализации посещений россиянами тех или иных регионов мира. Также, протест в связи с выдачей Лапшина заявил Израиль. В итоге в международный скандал вокруг блогера оказались втянуты и задействованы сразу пять государств.

Суд в Баку приговорил Лапшина к трем годам лишения свободы. Спустя три месяца после этого, 11 сентября 2017 года, Ильхам Алиев подписал распоряжение о помиловании Александра Лапшина, после чего он смог улететь из Баку в Тель-Авив. В начале 2018-го года Александр Лапшин подал иск против Азербайджана в Европейский суд по правам человека, в котором он обвинил Азербайджан в покушении на убийство, пытки, незаконное лишение свободы и выиграл дело. ЕСПЧ постановил выплатить блогеру компенсацию в размере 30 тыс евро.