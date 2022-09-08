Четверг, 8 Сентября 2022 10:39

АрмИнфо. Американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ, старший советника по переговорам на Кавказе Филип Рикер уже в Ереване. Об этом свидетельствует запись посольства США в РА в Фейсбук.

"Посольство США в Армении приветствует старшего советника по переговорам на Кавказе, посла Филипа Рикера в Ереване.

В ходе своего визита 8-10 сентября Рикер встретится с представителями правительства, чтобы обсудить поддержку США дипломатических усилий между Арменией и Азербайджаном, направленных на достижение прочного мира и усилия по нормализации армяно-турецких отношений", - говорится в сообщении посольства США в РА.

Напомним, что Рикер прибыл в Ереван в рамках регионального турне. Он также посетит Азербайджан и Грузию. Это его первый визит в регион в этом качестве