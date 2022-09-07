Среда, 7 Сентября 2022 21:17

АрмИнфо.7 сентября по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Арменией и Японией заместитель министра иностранных дел РА Ваге Геворкян принял Посла Японии в Армении Масанори Фукусиму.

Как передает пресс-служба МИД РА, в начале встречи заместитель министра и посол обменялись поздравительными письмами премьер-министров Армении и Японии, а также министров иностранных дел по случаю 30-летия установления дипломатических отношений, отметив важность юбилея с точки зрения дальнейшего развития двусторонней повестки.

С обеих сторон была подчеркнута важность дальнейшего развития и укрепления армяно- японских отношений, активизации сотрудничества на двусторонних и многосторонних площадках. Ваге Геворкян высоко оценил многочисленные программы, реализованные Японией после обретения Арменией независимости, направленные на развитие возможностей страны. В свою очередь, посол Фукусима подчеркнул, что Япония рассматривает Армению как важного партнера с точки зрения построения свободного и открытого мира.

Стороны также коснулись активизации политических, экономических и культурных связей и взаимодействия, выразив надежду, что 30-летняя история установления дипломатических отношений придаст новый импульс реализации совместных проектов.