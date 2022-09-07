Среда, 7 Сентября 2022 17:47

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 8 сентября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 27, 31, 33, 35, 37, 71, 73, 75, 79, 85 на улице Вильнюса и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 2, 4, 6, 14, 16 на улице Мазманяна в 9-ом Норкском массие; жилые дома 10, 10/1, 10/2, 12, 14, 16 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 1-ом Норкском массиве; жилые дома 10, 14, 16 на улице Ленинградяна, 9/1 на улице Алабяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-15:00 собственные дома 1-20 на улице Гаджегорцнери, 33-34, 58-88 на улице Давида Бека;

11:00-17:00 жилые дома 37, 39, 41 на улице Абовяна, 6, 6а, 8 на улице Корюна, 31 на улице Московяна, 6-12 на улице Хоренаци, 6 на пр. Маштоца, 6 на улице Закяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 17 и собственный дом 17 на улице Ширванзаде, собственные дома улицы Ширака; собственные дома на улицах 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15 в кв. “Неркин Чарбах”; собственные дома на 2-ом и 3-ем переулках 3-ей улицы в кв. “Неркин Чарбаха”, собственные дома на 3-ем переулке 5-ой улицы кв. “Неркин Чарбах”, собственные дома на 1-ом переулке 7-ой улицы кв. ‘Неркин Чарбах”, собственные дома на 2-ом и 3-ем переулках 12-ой улицы “Некин Чарбаха”, собственные дома на 1-ом и 2-ом переулках 15-ой улицы кв. “Неркин Чарбах” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 12, 14, 14/1, 16, 16/1, 17, 22, 24, 26, 28, 59/1 на улице Рубинянца, собственные дома 1-18 на улице Бусабанакан, 3-20 на улице Герцена, 7-24 на 2-ой улице Эминеску, собственные дома на 1-ой улице Эминеску, собственнеы дома 6-21, 55/1, 57 на пр. Мясникяна, 33/2 на улице Рубинянца, 13, 15, 105 на улице Райниса, 6/15, 18/7 на улице Асратяна, 139 на улице Ульнеци, жилой дом 75/1 на 7-ой улице Канакера, собственные дома 1-91/3 на улице Фанарджяна;

в Армавирской области:

11:00-17:00 села Аргина, Звартноц;

в Арагацотнской области:

11:00-17:00 село Артени;

в Араратской области:

10:00-16:00 частично улицы 1-7, частично улицы Гераци, Дпроцаканнери, Анрапетутяна, Араратяна, Шираза, Ширака, частично кварталы 1-6, “Нор” в городе Масис; частично села Аревабуйр, Джраовит, Айнтап, Нор Харберд, Нор Кюрин, Мармарашен и Нор Кянк;

10:30-16:00 частично село Айгепат;

в Вайоц Дзорской области:

10:00-16:00 частично село Бардзруни;

в Котайкской области:

10:00-16:00 кварталы “Кочор”, “Еритасардакан”, частично улица Шаумяна, ООО “Мех-Мшак”, ЧП “Арташес Казарян”, “Варужан Мкртчян” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Раздан; частично село Зовуни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственники “М.Степанян”, “Ваан Варданян”, МЧС, воинская часть СНБ, ООО “Вараздат”, собственник “С. Самсонян”, кварталы “Маго”, “Анракацаран”, каменный цех, кварталы “Герезманнер”, “Араваин”, “Сейран”, “Вася”;

11։00-17։00 частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра; частично села Гегашен и Котайк;

14:30-16:30 села Катнахбюр, Арамус и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), каменные рудники;

в Тавушской области:

10:00-15:00 села Айгепар, Неркин Кармирахбюр, газозаправочная станция, станции сотовых операторов и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Бердском регионе;

в Ширакской области:

10:00-13:00 центральная часть села Наапетаван в Артикском регионе;

10:00-16:00 село Бардзрашен в Анийском регионе;

11:00-16:00 села Вохчи, Меграшат, Бюракн, Камхут, Гташен, Арегнадем и прилегающие станции сотовых операторов в Амасийском регионе;

11:00-17:00 села Вардакар, Нор Кянк, Анушаван, Гетап, Лусакерт, Гором, Овташен, Меграшен, Саратак в Артикском регионе.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 9 сентября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 3, 181, 183, 185 на улице Башинджагяна, 5, 7 на 1-ом переулке Башинджагяна; жилые дома 8, 41, 45, 49, 53, 55, 55а, 55б, 57, 63, 65, 67/1, 71 на улице Вильнюса, школа N197, ясли-детский сад N104 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 9-ом Норкском массиве;

11:00-15:00 собственные дома 45-104 на улице Давида Бека, 1-43 на 2-ом переулке Давида Бека

11:00-17:00 жилые дома 37 на пр. Комитаса, 15, 17 на улице Врацакан, 24/1, 26/1, 26/2, 26/3 на улице А.Хачатряна; жилые дома 35/20-91, 35/5-37/49 на улице Ачаряна, жилые дома 2/3-188/7 и собственные дома 49/2-135/8 на улице Царава Ахбюра, жилые дома 16, 23, 35 и собственные дома 16-41/5 на улице Мурадяна, жилые дома 3, 3/1, 3/2, 3/3 на улице Гр.Лусаворича и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); собственные дома на улицах 1, 3, 5, 6, 7, 12, 15 в кв. “Неркин Чарбах”, собственные дома на 2-ом переулке 3-ей улицы кв. “Неркин Чарбах”, собственные дома на 3-ем переулке 12-ой улицы кв. “Неркин Чарбах” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Араратской области:

10:00-12:00 частично село Ноякерт;

10:00-16:00 частично село Урцадзор;

10:30-16:00 частично село Айгезард;

в Котайкской области:

11:00-16:00 частично село Прошян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), воинская часть, редакция “Етер”, гостевой дом “Сев Кар”, собственники “К.Саргсян”, “Артур Тоноян”, “Артур Акобян”, “М.Ханоян”, “А.Азабекян”, “А.Гукасян”, “Г.Арутюнян”, “Г.Григорян”, кварталы “Ушардзан”, “Нор”, “Верин тах”, “Аревмтян”, “Верин тах-2”;

11։00-17։00 частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра; частично села Гегашен и Котайк;

14:30-16:30 села Камарис, Севаберд, Акунк и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Тавушской области:

10:30-11:00 квартал “Шамахян” в городе Дилижан;

12:30-13:00 квартал “Андраник”, частично улица Горького в городе Дилижан;

в Ширакской области:

10:00-14:00 участок “Неркев гюх” села Тавшут в Ашоцком регионе; участок ''Неркев гюх” села Торосгюх;

в Сюникской области:

10:00-12:00 частично село Тех;

12:30-17:00 частично село Тех.