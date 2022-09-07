Среда, 7 Сентября 2022 17:45

АрмИнфо.С 8 по 10 сентября в Гюмрийском технологическом центре (GTC) в рамках глобального фестиваля науки и искусства Starmus пройдет мероприятие STARMUS VI x co-creating the future.

Как сообщает пресс-служба организаторов Фестиваля, программа мероприятия включает выступления спикеров, панельные обсуждения, междисциплинарные мастерские и своеобразную выставку искусства под названием <Послание Драконьего Камня>.

Основными спикерами выступят американский астронавт Чарли Дюк (Apollo

16), создатель iPod , сооснователь iPhone Тони Фаделл, директор Института Карла Сагана Лиза Калтенегр, профессор планетарной геологии

Альфред Макьюэн. Первый день мероприятие закроется концертом рок-группы Syzygy.

9 и 10 сентября пройдут междисциплинарные семинары и мастер-классы на тему <Неврология>, <Устойчивые материалы>, <Метасистемы>, <Виртуальная реальность> с участием молодых исследователей, специалистов, студентов в области науки и искусства.

Мероприятие в Гюмри проводят Фонд Инкубатор предприятий и Гюмрийский технологический центр.

Отметим, что в рамках Starmus ежедневно с 11:00 до 13:00 для школьников и студентов в многочисленных учебных заведениях Армении проходят лекции с участием Лауреатов Нобелевской премии, выдающихся ученых, астронавтов, астрофизиков и др.

С учебной программой можно ознакомиться по следующей ссылке: https://starmus.com/city-program

Напомним, что в этом году Starmus посвящен 50-летию со дня первой высадки космической станции <Марс-3> на Марс. Для участия в фестивале в Армению приехали порядка 5 тыс. участников из разных стран мира, в частности, всемирно известные астронавты Чарльз Болден, Крис Хэдфилд, Джим Багян, Джордж Нилд, Чарли Дьюк, лауреаты Нобелевской премии Эдвард Мозера, Кип Торн, Эммануэль Шарпантье; ученые: Тони Фаделл, Брайан Грин, Донна Стрикленд и др.

Фестиваль STARMUS был основан астрофизиком Гариком Исраеляном и гитаристом легендарной рок-группы Queen, астрофизиком Брайаном Мэем в 2011 году, и был проведен в Испании, Норвегии, Швейцарии. Фестиваль считается единственным в мире, где проводятся мероприятия и выступают спикеры подобного масштаба. Цель фестиваля - популяризация науки.