Среда, 7 Сентября 2022 16:38

АрмИнфо.В рейтинге, подготовленном площадкой Numbeo (международная база данных о стоимости и качестве жизни) среди 106 стран мира Армения заняла 72 место по стоимости обучения в международной начальной школе.

Согласно источнику, стоимость обучения в такой школе в Армении составляет порядка $4.7 тыс. Среди стран ЕАЭС Армению опередили Россия - 37 позиция ($7.2 тыс.), Беларусь - 46 место ($6.6 тыс.) и Казахстан - 58 место ($5.6 тыс.). Киргизия в рейтинге не фигурирует.

Самые высокие цены среди стран рейтинга зарегистрированы в Швейцарии, Сингапуре и Китае, самые низкие - в Бангладеше, Пакистане и Шри-Ланке.

Отметим, что Numbeo - одна из крупнейших в мире баз данных о стоимости и о качестве жизни. Основателем ресурса является Младен Адамович. Для подготовки исследования используются некоторые официальные источники, но обычно это не правительственные источники. Помимо этого, платформа проводит опросы и по части преступности, загрязненности, пробок, вопросов здравоохранения и др