Среда, 7 Сентября 2022 16:37

АрмИнфо.Оппозиционный депутат НС Армении от фракции "Честь имею" Тигран Абрамян рассказал о препятствиях, создаваемых действующей властью, при посещении им боевых позиций.

Так, по его словам, в текущем году он неоднократно сталкивался с множеством проблем, связанных с выездом на боевые позиции и посещением пограничных воинских частей.

"Один раз - в мае этого года,- Минобороны разрешило мне посещение, но на месте выяснилось, что со строгими ограничениями, при условии посещения только одной позиции. В качестве причины приводились, сложившаяся "напряжённая" ситуация, будто я не понимаю реальный порядок дел. Чего опасается власть? Или ей кажется, что этими действиями она сможет воспрепятствовать получению необходимой информации о линии фронта или армии, или скроет реальность, созданную внутри Вооруженных сил", - вопрошал депутат.

При этом Абрамян добавил, что те, кто хочет понять реальную ситуацию в ВС и проводит подробный анализ их состояния, сможет обойти те искусственные препятствия, которые создаются властями. "Я сам всегда руководствовался этим принципом, другое дело, что у меня есть красные линии, моральные границы дозволенности особенно связанные с вооруженными силами, системой безопасности. И я, в отличие от нынешней власти, никогда их не переступал.

Так что, как бы Николпашиняны, Суренпапикяны и другие ни пытались воспрепятствовать моим инициативам и тех, кто думает и действует, как я, мы будем делать свое, потому что это в интересах нашей армии и в первую очередь направлено на защиту вооруженных сил и военнослужащих от эти чудовищные фигуры", - отметил он.

Днями ранее другой оппозиционный депутат - Гегам Манукян также жаловался на то, что власти препятствуют оппозиционным депутатам посещать передовую и знакомится с реальным состоянием ВС страны.