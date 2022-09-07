Среда, 7 Сентября 2022 16:35

АрмИнфо. Миссия российских миротворцев в Нагорном Карабахе непростая. Об этом, как сообщает пресс-служба Кремля, заявил премьер- министром РА в рамках встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях Восточного экономического форума во Владивостоке.

По его словам, текущий год был очень важным для армяно-российских отношений - и юбилеи, и по линии ОДКБ, и в связи с двусторонними отношениями. <Россия является ближайшим партнёром и стратегическим союзником Республики Армения, и особенно в эти непростые времена очень важны постоянный контакт и сверка позиций>, - подчеркнул он.

Пашинян отметил миссию российских миротворцев в Нагорном Карабахе. <Нужно признать, что это непростая миссия, мы неоднократно об этом говорили, и мы очень высоко ценим деятельность российских миротворцев в Нагорном Карабахе, в Лачинском коридоре. И я думаю, это очень важно подчеркнуть. Вообще, в смысле обеспечения безопасности в Нагорном Карабахе есть нюансы, которые мы всегда обсуждаем, и я думаю, сегодня тоже было бы очень кстати эти вопросы обсудить> - подчеркнул армянский премьер.

Коснувшись вопросов торгово-экономических отношений Никол Пашинян выразил удовлетворение в связи с тем, что в постпандемийный период эти отношения не только восстановились, но ещё и имеют некоторое новое позитивное развитие. <Конечно, повестка наших отношений очень насыщенная, и я уверен, что сегодня тоже у нас состоится содержательный, насыщенный разговор>, - заключил он.