Среда, 7 Сентября 2022 16:33

АрмИнфо. Заявление Минобороны Азербайджана о том, что подразделения ВС РА якобы открыли огонь в направлении гражданской землеройной техники является очередной дезинформацией. Об этом говорится в заявлении Минобороны Армении.

"Ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильная и находится под полным контролем ВС РА", - резюмировали в оборонном ведомстве.