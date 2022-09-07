Среда, 7 Сентября 2022 13:03

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян 7 сентября выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума выразил надежду на налаживание отношений с Анкарой и Баку при поддержке Москвы.

<У нас начался разговор с Турцией, и мы надеемся наладить отношения с Турцией при поддержке России>, - сказал он.

Помимо этого, как отметил Пашинян, ведется интенсивный разговор идет с Азербайджаном по поводу урегулирования нагорно-карабахской проблемы. <И в этом тоже надеемся на поддержку РФ не только как стратегического союзника РА, но и как близкого партнера Азербайджана. Хочу подчеркнуть и роль РФ как сопредседателя Минской группы ОБСЕ, которая занимается урегулированием карабахский проблемы>, - указал армянский премъер.

Напомним, что о запуске процесса нормализации сообщил 13 декабря 2021 года министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. При этом он подчеркнул, что Анкара будет действовать в координации с Азербайджаном относительно шагов по нормализации отношений с Арменией. 1 июля в Вене состоялась четвертая встреча специальных представителей по процессу нормализации отношений между Арменией и Турцией, вице- спикера Национального Собрания Армении Рубена Рубиняна и посла Сердара Кылыча.

Стороны договорились в кратчайшие сроки обеспечить возможность пересечения армяно- турецкой сухопутной границы для граждан третьих стран, посещающих соответственно Армению и Турцию, и решили начать необходимые процессы в этом направлении. Договорились также о начале в кратчайшие сроки осуществления прямых авиаперевозок грузов между Арменией и Турцией и приняли решение начать необходимые процессы в этом направлении. Наконец, стороны еще раз подчеркнули свою договоренность о продолжении процесса нормализации без предварительных условий.

Ранее турецкий телеканал A Haber со ссылкой на источник в МИД страны сообщил, что очередная встреча Кылыч-Рубинян состоится в сентябре на территории Турции, предположительно в Карсе. Источник телеканала сообщил, что Анкара выступает против проведения армяно-турецких переговоров в третьей стране. В МИД Армении же заверили, что пока не согласована дата и место очередной встречи.