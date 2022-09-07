Среда, 7 Сентября 2022 13:01

АрмИнфо.Безвизовые поездки граждан Армении и Беларуси будут упорядочены. Комиссия Национального Собрания РА по внешним связям на заседании 7 сентября вынесла положительное заключение по представленному на ратификацию протокола к армяно-белорусскому межправительственному соглашению.

По словам заместителя министра иностранных дел РА Паруйра Ованнисяна, граждане одного государства-участника будут освобождены от обязанности регистрации в компетентных органах государства в течение 30 дней со дня въезда на территорию другого государства-участника. В случае пребывания более 30 дней гражданин обязан зарегистрироваться в компетентных органах в соответствии с законодательством этого государства. Замминистра выразил мнение, что ратификация протокола облегчит механизмы безвизовых взаимных поездок между Арменией и Беларусью. Он подчеркнул важность предлагаемого регулирования, отметив, что соотечественникам, проживающим за рубежом, предоставляется возможность иметь четкое представление об условиях и правовом статусе своего пребывания на территории данной страны.