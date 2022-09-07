Среда, 7 Сентября 2022 12:55

АрмИнфо.С 24 по 27 августа известный российский специалист в области преподавания русского языка как иностранного Елизавета Хамраева проведет лекции в армянском Горисе.

Русский дом в Ереване пригласил в республику директора и научного руководителя Межвузовского центра билингвального и поликультурного образования РГПУ им. А.И. Герцена Елизавету Хамраеву. С 24 по 27 августа она прочтет цикл лекций для армянских специалистов. Лекции пройдут в рамках курсов повышения квалификации учителей русского языка общеобразовательных школ в городе Горис Сюникской области.

Елизавета Хамраева – автор современной методики обучения детей-билингвов, новаторство которой заключается в уровневом подходе. На встрече с руководителем Русского дома в Ереване Вадимом Фефиловым Елизавета Хамраева отметила, что для Армении данная методика будет интересна, так как «страна находится в методике билингвального образования детей, но никогда не была в русле уровневого подхода».

«Уровневый подход – это двойной анализ: возраста и языковых уровней ребенка. Когда это соединяется в методической модели, мы получаем хороший результат», – сказала специалист по русскому языку.

Данная методика преподавания уже успешно реализуется в ряде стран СНГ. Под руководством Елизаветы Хамраевой в Узбекистане в школьной учебной линии полностью внедрен уровневой подход. Сейчас программа внедряется в школах Киргизии. До этого некоторые проекты дополнительного образования успешно реализовывались в Казахстане и Армении.

Е. Хамраева считает, что у русского языка есть большой потенциал и за счет его гибкости можно достичь нового уровня мышления, используя язык как инструмент, как «когнитивный тренажер».

Кроме того, с 5 сентября в Русском доме в Ереване возобновляют свою работу курсы армянского языка. Они будут проводиться для того, чтобы дать русскоязычному человеку возможность свободно общаться по-армянски в любой сфере, в том числе в социальных сетях, поддерживать служебный разговор в офисе и по телефону и составлять служебные письма и документы.

Россия наращивает культурно-гуманитарные связи с Арменией в рамках гуманитарных проектов. Популяризация русского языка как инструмента межнационального общения – один из приоритетов двустороннего взаимодействия.

«Россия с вами»

Проект «Россия с вами» рассказывает россиянам и гражданам государств-реципиентов российской помощи о деятельности Российской Федерации в сфере содействия международному развитию (СМР). Межведомственная государственная программа СМР предполагает комплекс мер по оказанию финансовой, технической, гуманитарной и иной помощи, призванной способствовать социально-экономическому развитию государств-реципиентов, урегулированию кризисных ситуаций, возникающих вследствие стихийных явлений и/или международных конфликтов, а также укреплению международных позиций и авторитета Российской Федерации.