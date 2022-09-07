Среда, 7 Сентября 2022 12:46

АрмИнфо.Стартовавшая в сентябре 2019 года программа восстановления монастырского комплекса Амарас находится на завершающем, третьем этапе.

Как сообщает пресс-служба фонда "Луйс", общий объем средств, необходимых для реставрационных работ монастырского комплекса составляет около 420 млн. драмов, На сегодняшний день выполнены работы на сумму в 276 млн. драмов.

Напомним, что работы контролирует проектная организация, специализирующаяся на реставрации историко-культурных памятников. Программу планируется завершить весной 2023 г.

Цель программы - создать все необходимые условия для полноценного использования комплекса, дать новое дыхание памятнику, имеющему важнейшее историко-культурное значение для армянского народа, который сегодня находится на переднем крае сохранения христианских ценностей Арцаха.

Монастырь Амарас - армянский раннесредневековый монастырь в юго-восточной части Нагорного Карабаха. Был основан первым католикосом Армении в 4 веке. В начале 5 века, в стенах церкви, армянским монахом Месропом Маштоцем была открыта первая в истории армянская школа. По свидетельству армянского историка V века Фавстоса Бузанда, церковь монастыря Амарас была основана в начале IV столетия св. Григорием Просветителем