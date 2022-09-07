Среда, 7 Сентября 2022 12:40

АрмИнфо.У премьер-министра Армении Никола Пашиняна есть опасения в связи с концентрацией внимания международного сообщества и России на украинском вопросе, что может привести к дестабилизации ситуации на Южном Кавказе.

Об этом он заявил 7 сентября в ходе выступления на пленарной сессии VII Восточного экономического форума на тему <На пути к многополярному миру> во Владивостоке, которая проходит с участием президента России Владимира Путина и руководителей других государств.

По словам Пашинян, сегодня мировое сообщество переживает непростые времена. Однако, как признает премьер, времена всегда были непростыми. <История человечества состоит из цепи и очередности непростых времен, и поэтому оно придумало следующую формулу: любые кризисные ситуации не только несут новые угрозы, но и открывают новые возможности. Сегодня главная задача для стран и правительств управлять угрозами, одновременно замечая и используя возможности>, - указал он.

В этом контексте, как отметил армянский премьер, времена непростые для южно- кавказского региона тоже, поскольку обостряются вызовы, которые существуют долгое время, и это вызовы связанные с безопасностью. <Это связано с текущей ситуацией, когда внимание всего мирового сообщества и, особенно, стратегического партнера в сфере безопасности - России, сконцентрирован? на ситуации вокруг Украины. Есть конкретные опасения, что это может привести к дестабилизации в регионе>, - отметил Пашинян.

Глава правительства Армении напомнил, что похожая ситуация сложилась в 2020 году. <Тогда Азербайджан начал войну, воспользовавшись тем, что внимание мирового сообщества и РФ приковано к пандемии ковид. Надеюсь, что в тесном сотрудничестве с международными партнерами и Россией Армения сумеет управлять ситуацией и держать ситуацию в регионе под контролем. Это важно и для глобальной безопасности>, - заключил Никол Пашинян.