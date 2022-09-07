Среда, 7 Сентября 2022 12:03

АрмИнфо.IDBank первым в Армении выпускает карты премиум-класса Visa Platinum Business, предназначенные для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Карта Visa Platinum Business — это лучшее сочетание финансовой безопасности, гибких транзакций и эксклюзивных привилегий. Сейчас мы подробно расскажем, почему.

Гибкость оплаты

С картой Visa Platinum Business Вы можете оплачивать все расходы Вашей компании, например, платить за коммунальные услуги офиса, мобильных телефонов и покупок в Интернете, оплачивать перелеты, командировки, билеты, аренду автомобилей или проживание сотрудников, курсы, приобретенные для Вашей команды, а также совершать оплаты канцелярских товаров, бизнес-услуг и многих других покупок. Карта полностью заменяет любую другую платежную карту, и даже более того, позволяет получать льготные услуги для всей компании.

Возмещение непредвиденных расходов

Можете себе представить, что платежная карта может покрывать страхование путешествий сотрудников Вашей компании?

Все это станет возможным, если Вы просто оплатите не менее 50% всей стоимости поездки премиальной картой Visa Platinum Business. В результате Вы получите компенсацию медицинских расходов до 50 000 долларов США, компенсацию случаев эвакуации и репатриации до 500 000 долларов США, компенсацию несчастных случаев до 100 000 долларов США, а также компенсацию за задержку рейса и багажа, стоматологическую помощь, компенсацию за утерю документов и за многие другие случаи.

Привилегированный во всем мире

Заказывая премиальную карту Visa Platinum Business, Вы автоматически становитесь привилегированным клиентом в нескольких десятках тысяч населенных пунктов по всему миру, начиная с онлайн-бронирований отелей до скидок и кэшбэков на онлайн-сервисы.

Lounge Key в 1200 аэропортах по всему миру

Приобретая карту Visa Platinum Business IDBank-а, в более чем 450 городах мира дважды в год Вы получаете возможность бесплатного входа в залы ожидания около 1200 аэропортов, получить льготное обслуживание непосредственно в аэропорту и проводить часы ожидания в комфортных условиях.

Гибко, удобно, онлайн

Скачайте приложение IDBusiness Mobile и присоединяйтесь к бесплатной системе, с помощью которой Вы сможете гибко управлять своими счетами, совершать транзакции, а также пользоваться множеством возможностей, предоставляемых цифровой платформой.

Вы можете более подробно ознакомиться с деталями карты, посетив официальный сайт IDBank-а, а также ознакомиться с льготными условиями, предоставляемыми компанией Visa можно перейдя по ссылке.

Закажите карту Visa Platinum Business, обратившись в ближайшее отделение IDBank-а.