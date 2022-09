Среда, 7 Сентября 2022 11:29

АрмИнфо. Несмотря на усилия международного сообщества в сфере борьбы с нетерпимостью и ксенофобией, различные их проявления продолжают беспрепятственно существовать в разных уголках мира.

Об этом заявил постоянный представитель Армении при ООН Мгер Маргарян в ходе своего выступления на Форуме высокого уровня по культуре мира(High Level Forum on the Culture of Peace) Генеральной Ассамблеи ООН, состоявшемся 6 сентября в Нью-Йорке.

В этом ключе он подчеркнул, что Армения неоднократно сигнализировала о доминировании в политическом поле Азербайджана языка ненависти и расизма, что также было зафиксировано международными структурами.

Говоря о последствиях развязанной Азербайджаном войны против Нагорного Карабаха, Маргарян обратил внимание участников форума на отказ Азербайджана вернуть армянских военнопленных и мирных жителей и созданию препятствий для допуска структур ООН, в том числе ЮНЕСКО в зону конфликта.

Касаясь провокационных и воинственных действий и риторики Азербайджана, постпред РА отметил, что это также свидетельствует о том, что для некоторых культура угрозы, провокации и агрессии продолжает доминировать над культурой мира.

Армянский дипломат подчеркнул необходимость урегулирования конфликта путем обеспечения безопасности народа Нагорного Карабаха, основных прав человека и достойной жизни на его исторической родине для обеспечения прочного мира в регионе