Среда, 7 Сентября 2022 11:28

АрмИнфо.Kатоликос Великого дома Киликийского Арам I избран президентом Всемирного совета церквей (ВСЦ), представляющего восточные православные церкви. Об этом говорится на сообщении Католикоса на его странице в Facebook.

Избрание состоялось в ходе 11-ой Ассамблеи Всемирного совета церквей, которая проходит в немецком городе Карлсруэ. В сообщении отмечается, что Арам I уже возглавлял исполнительный и центральный комитет ВСЦ в период с 1991-1998 г.г. и 1998-2006 г.г.

<Идя навстречу пожеланиям межцерковных деятелей и кругов, а также перспективе придать новый импульс межцерковному движению, Его Святейшество согласился стать президентом ВСЦ>, - говорится в сообщении.

Ассамблея - высший руководящий орган созданного в 1948 году ВСЦ - проходит в немецком Карлсруэ с 31 августа по 8 сентября. Она представляет собой форум, на который съезжаются представители всех церквей-членов. Тема ассамблеи в этом году сформулирована так: "Христова любовь движет мир к примирению и единству".